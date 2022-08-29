Сердце матери: женщина, пережившая два теракта, вернулась с того света, чтобы объединить кузбассовцев - в помощь больным и слабым

Людмила Швыдко - Герой нашего времени и руководитель Движения Серебряные волонтеры Беловского городского округа (Кемеровская область). Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Всероссийский конкурс «Долголетие для всех!» вот-вот, 1 сентября, закончит народное голосование и объявит итоги. Поясню, конкурс проходит для того, чтобы найти лучший опыт работы с людьми старшего поколения. От Кузбасса ушло в Москву 16 проектов. И все - мощные. И они не на бумаге, а работают который год. И вообще у каждого проекта, хоть из какого кузбасского города или района, хоть из любой точки страны, своя особенная и удивительная история.

- ... Но второй такой, точно, нет... Так вот как теперь живет та самая женщина, - подумала я, увидев редкую фамилию Швыдко в конкурсной графе - руководитель «Движения «Серебряные волонтеры» Беловского городского округа (Кемеровская область)... Много лет назад Людмила Швыдко выдержала два теракта. Во втором - спасла больше полусотни детей-заложников!

Первый - теперь больше известный по снятому приключенческому фильму «Взбесившийся автобус», «проехался» по семье Швыдко беспощадно и страшно. Это был ад. Но для Людмилы - ад, повторившийся дважды. Ведь через несколько лет появился подражатель - тех, первых террористов. И попробовал все провернуть заново, еще больше усовершенствовав «бешеный сценарий».

… Так, в первый раз, в 1988-м, в заложниках оказался 10-летний сын Людмилы - Дима, вместе со своим 4 «г» классом 42-й школы Владикавказа. Семья Швыдко тогда жила на Кавказе.

Во втором теракте, в 1995-м, заложницей стала уже сама Люда и с нею малыши - целый детский сад - там же, во Владикавказе. Они должны были погибнуть все - террорист же все-таки швырнул в конце концов гранаты в малышей.

Но сердце матери, опаленное первым терактом и бившееся в ужасе во втором, подсказало вовремя единственно правильное решение: Людмила смогла спасти 52 ребятишек! И бросилась на уже полетевшие гранаты, чтобы закрыть собой и попытаться спасти еще нескольких мальчиков и девочек, последних...

И с тех пор она, еле вернувшись с того света, настроена на одну волну - услышать сигнал о страдании, болезни..., встать и пойти на помощь.

Людмила Швыдко (в центре, слева) со школьниками на Вахте Памяти в Белове. Фото: Личный архив

Год 1988-й. Автобус

Напомню, «детский» теракт во Владикавказе начался 1 декабря 1988-го. Четверо террористов сначала захватили пустой автобус с шофером. И, проехав по улице, почти сразу увидели ребят, выбежавших из типографии, после экскурсии, с подаренными плакатами - с Высоцким - в руках.

Валил сказочный снег. Автобус с открытой дверью и крик оттуда («Ребята, садитесь, мы ваши шефы, подбросим, куда надо!») мигом подзябшие четвероклашки приняли с «Ура!» Они с учительницей сели в автобус. И - стали заложниками.

…Притихший автобус тогда еще только выруливал, пристраиваясь в чужой «хвост», не привлекая внимания и направляясь к Дому правительства. Еще никто в городе и стране о теракте Павла Якшиянца не знал. Но Людмила, заведующая детским садом, бросив вешать в садике новые шторы, схватила такси и понеслась домой. Ее, вспоминает, гнало предчувствие бешеной, жуткой беды.

- Автобус встал на площади. Террористы заявили о захваченных детях. Я был занят тогда партконференцией. И вдруг сообщение: теракт, заложники-дети, захвачены после экскурсии, их держат в автобусе. У меня сразу вырвалось: «Это мой! Там - мой сын!» Меня спрашивают: «С чего ты взял?» А я говорю: «Чувствую! И сын будет последним, всем поможет спастись, сам - останется до конца». Мне опять не поверили, но все так и вышло, такой у нашего Димы характер, таким он у нас с Людой вырос, - рассказывает Леонид, муж Людмилы. - Двое суток шли тогда переговоры с террористами, и столько времени дети просидели в автобусе, на каждом парном сиденье - между ребятами - стояла емкость с бензином.

Так подстраховались террористы, угрожая взорваться всем автобусом и требуя: самолета за границу, два миллиона долларов, оружие.

1988 год. Во время теракта, дети еще в заложниках - в автобусе, мама Димы Швыдко (слева) верит и надеется. Фото: Личный архив

... И за двое суток секретная тогда, а позже знаменитая группа «Альфа», удерживая террористов и выменивая, забирая детей одного за другим, одного за другим, сдержала слово - спасла всех заложников. Уже в Минводах террористы, въехав на автобусе в люк «отданного» им большого самолета, отпустили учительницу и трех последних самых стойких мальчишек, заявивших, что покинут самолет только вместе с их любимой учительницей (в их числе был сын Людмилы и Леонида - Димка).

Так, террористы уже одни улетели в Израиль, где их после посадки и задержали.

- А детей из Минвод привезли в наш Владикавказ: часть - автобусом, часть - самолетом. В аэропорту собрался тогда чуть ли не весь город, - вспоминает семья Швыдко. - ... Когда самолет сел, и стали спускаться по трапу ребята, их внизу подхватывали и вот так, из рук в руки - по воздуху бережно передавали родителям. Такого единения душ и сердец город до той поры не знал…

Освобожденные школьники-заложники полгода спустя, Дима Швыдко (третий слева) рядом с учительницей Натальей Ефимовой. Фото: Личный архив

Год 1995-й. Детсад

И с тех пор каждый год, первую неделю декабря все семьи школьников-заложников старались прожить побыстрее, «пролистнуть» календарь поскорее, потому что пережитый страх не отпускал.

- А нашей семье страх начала декабря через семь лет пришлось испытать снова, почти день в день, - рассказывает Людмила. - 5 декабря 1995-го в «мой» детский сад влетел террорист, в руках - гранаты, каждая - с выдернутой чекой.

Новый террорист - Юрий Карданов - искал «славы Якшиянца» и требовал себе автобус - для выезда за границу. Он тоже собирался взять с собой в дорогу детей-заложников.

- Но как ты, услышав: «Вы все - заложники...», не упала в обморок... А пошла ...в бой?

- Ну, не прямо в бой... Сразу поняла: надо отводить террориста как можно дальше от детей, под любым предлогом… А детей в саду было много, на первом этаже, на втором… И я просто ...сказала ему, как мать, как сестра: «Ты мой родной… Давай отойдем в сторонку…» Я чувствовала: противостоять террористу, взять его я могу только лаской, только уговорами… И мои глаза излучали добро, говорили ему, что вот она я, и я с тобой, доверься мне, и все у нас будет хорошо… Но он отводил глаза… И думаю, что если бы он хоть раз посмотрел бы мне в глаза, он бы сдался.

И мудростью и женской интуицией Людмила все дальше уводила террориста - за пустые игровые… И просила, с ужасом понимая, что террорист устал сжимать гранаты, предлагала ему: «Давай подержу… А ты пока отдохнешь…»

- У меня было чувство, что если он мне гранаты отдал бы, трагедии бы не произошло… Я ведь отвела его уже в конце концов в другой конец садика, задерживая разговорами… Даже про сына моего рассказала, что был заложником в 1988-м. И этот террорист, подражатель тем террористам, внимательно меня слушал. Даже сказал, что у родственницы его сын тоже в том автобусе, заложником, был…

И так я тянула время, веря, зная, что девочки мои (сотрудники. - Авт.), зашифрованные слова - мои - сразу поняли и они, конечно, уже действуют…

Если бы мне тогда повезло! Если бы террорист дал подержать бы гранаты, я бы так рванула - не догнал бы, там запасной выход, и пустой двор, и пусть я бы сама взорвалась, но уже одна и на пустыре…

1995 год. За 10 месяцев до теракта - еще ничто не предвещало беды... Ребятишки из той самой группы. Фото: Личный архив

… А что за секретный язык, незамеченный террористом, был в ходу в детском садике? Ребятишки любили заведующую - она с ними часто играла, объявляя какую-то общую игру для всего сада. И в тот раз Людмила успела шепнуть воспитательнице: «Кошки - мышки», «туалет». И то был план спасения (параллельный тому, как снаружи город уже узнал о теракте, как к детсаду побежали родители, как люди в погонах, взяв детский садик в кольцо, готовили захват).

… А воспитательницы с заведующей разыграли сцену, мол, в группе только что - вот одно к одному! - прорвало канализацию. Вонь, все по полу плавает. Террористу:

- Поможешь?

Его от брезгливости передернуло. И тогда заведующая попросила разрешить ее девчатам инструмент взять, аварию устранить. Так женщина-завхоз мимо и пронесла лоток с железяками и топором. Как бы на аварию. А на самом деле - чтобы открутить тугие болты, снять железную решетку с окна на первом этаже. Разбивать стекло было нельзя - террорист услышал бы…

Поэтому вынимали штапики, убирали стекло тихо. И потом, объявив детям, что наша Людмила Александровна начинает «кошки - мышки», воспитательницы повели ребятишек со второго этажа вниз, к тому окну. И все детки сыграли мышек отлично, спустились без звука и молчали, когда их стали передавать в туалете через окно на улицу...

И когда террорист заподозрил потихоньку пришедшую странную тишину, то в детсаду оставалось уже лишь восемь детей. Он потребовал всех к себе, приказал малышам одеваться… И он уже потребовал на переговорах, уже ждал для себя автобус… И ему нужны были для автобуса и дальнейшего плана заложники.

А дальше... Террорист все-таки устал, заколебался. И уж готов был гранаты, продержав их больше часа, отдать, вспоминает Людмила. Но в здании показались чужие. Террорист решил: начинается штурм, и бросил гранаты в детей.

- Я кинулась на ребят - закрыть их собой… И все, полная темнота, меня не стало… Муж рассказывал, когда меня нашли, возле головы была яма, возле ног яма, именно там взорвались гранаты…

Людмила не успела на долю секунды. Четверых ребятишек - спасла, другие четверо - Саша, Сережа, Алина и Урузмаг - погибли…

На террористе же - ни царапины. Суд приговорил его за теракт к 15 годам колонии.

... А Людмила, изрезанная 120 осколками, две недели пробыла в коме. Ее возвращение с того света врачи назвали чудом.

- А помнишь, как вернулась?

- Когда была в коме, я была, действительно, на судилище, меня рвали сущности. Потом - резкий свет. Меня подхватили, вынесли ангелы-хранители… Так что все правда: суд существует… И тот свет был таким необыкновенным белым! Это был свет защиты и доброты… - говорит Людмила. - ... И еще, я, после, вот тех моих спасителей, что меня подхватили и вынесли, потом снова увидела. Приехала в гости к подруге. Она мне стала рассказывать об иконах, я тогда, навсегда комсомолка, о них почти ничего еще не знала. И вдруг… Она положила передо мной икону Ангела-Хранителя. И это же он, мой спаситель, его лицо! Только их было двое, ангелов-хранителей, в том белом свете, несших меня…

От «матери Терезы» - до главы волонтеров

Когда после теракта в детском садике Людмила в реанимации очнулась, ее первый вопрос был: «Дети! Как дети?» И с тех пор вечной болью и самой себе назначенной казнью стало то, что не смогла спасти всех.

... И первые несколько лет тогда прошли с такой невыносимой мукой, что... Семья Швыдко вернулась в родной Кузбасс, в Белово, считая, что Людмиле здесь, на родине, станет чуточку легче. И что она, за подвиг в детском саду ставшая одной из первых женщин в стране, награжденных орденом Мужества, найдет в себе силы и смысл жить дальше…

И она не сразу, но нашла. Узнав о чужой одинокой старенькой бабушке, живущей на хлебе и кипятке, купила продуктов и пошла к ней. Потом узнала о многодетной семье, которой нужна помощь с работой, вещами..., и стала пятерым ребятишкам «названой» мамой... Потом нашла еще семью, где тоже стали ждать ее шаги по крыльцу... И ее вскоре стали называть беловской «матерью Терезой», за то, что бьется за чужую старость и детство, что не может пройти мимо, заметив слезу на щеке старого человека, что кормит супом и носит лекарства, вещи, гостинцы по 10-13 адресам или приводит одинокую бабушку к себе, покушать, отдохнуть в семье и уюте, и на благотворительность уходит вся людмилина пенсия.

- Но это же пенсия - тебе жить?...

- Нет, для меня это деньги - мое поминовение детей, которые на небесах...

12- Беловчане из Движения Серебряные волонтеры садят деревья, помогают одиноким старикам и делают много добрых дел, показывая пример. Фото: Личный архив

И так Людмила Швыдко помогала людям одна - до весны 2019-го. А 15 марта 2019-го стала во главе только что созданной общественной организации - «Движение «Серебряные волонтеры» Беловского городского округа. И по ее примеру помогать старым людям, больным детям... стали товарищи...

- И мы не только помогаем семьям и детскому дому и дружим со школами... Еще главное - встречи наших «серебряных волонтеров» с детьми и студентами, где мы говорим о патриотизме, о любви к Родине, о подвиге народа в Великой Отечественной войне... Наши городские «Вахты Памяти» стали традицией... С нашей помощью есть уже 268 писем Победы, коллективно написанных ребятами 15 школ и развезенных ветеранам, труженикам тыла, бывшим блокадникам и узникам фашистских концлагерей, детям войны... Наша «живая картина» - госпиталь времен Великой Отечественной войны, развернутый на улице, запомнился, особенно детям, а это Память, страница истории города... - перечисляют «серебряные волонтеры» с Людмилой Швыдко... Их сейчас - 36 человек, им - от 55 до 82 лет. С ними работает в союзе и молодежь - волонтеры. На следующую «Вахту Памяти» «серебряные волонтеры» с Людмилой Швыдко, решили, что соберут уже более 1500 человек...

- Я долго думала, после теракта в детском саду, почему небеса вернули меня? Даже не хотела жить… - снова возвращается к думанному - передуманному 65-летняя Людмила. - И однажды батюшка объяснил: «Бог вернул для того, чтобы ты несла Добро, чтобы ты служила людям». С тех пор и действую…

P.S. Мы, кузбассовцы, гордимся тем, как много по стране народных организаций и групп приняло участие во Всероссийском конкурсе «Долголетие для всех!» Как сильно и уникально старшее поколение! Еще раз напомним, дорогие читатели, выбрать победителя поможет народное голосование. Оно будет идти до 1 сентября. Посмотреть заявленные проекты участников конкурса и проголосовать за понравившийся можно на сайте конкурса.