В Кузбассе ОПГ вырубила и вывезла лес в Китай на 35 миллионов рублей

Вырубили порядка шести тысяч кубометров леса. Фото: Людмила Баркова.

В Кузбассе расследуется уголовное дело по факту незаконной вырубки лесных насаждений организованной группой. Обвинение предъявили 61-летнему начальнику, 67-летней и 35-летнему инспекторам одного из территориальных лесничеств, а также 63-, 45-, 47- и 65-летнему жителям района. Об этом сообщили в СУ СК по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что не позднее февраля 2020 года начальник лесничества организовал преступную группу по незаконной заготовке древесины в коммерческих целях, в состав которой вошли трое сотрудников лесничества и восемь предпринимателей.

Так, с февраля 2020-го по март 2022 года преступная группа незаконно под видом заготовки древесины для собственных нужд осуществила вырубку лесных насаждений объемом порядка шести тысяч кубических метров. Ущерб составил почти 35 миллионов рублей. Незаконную рубку лесных насаждений пресекли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

- Пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную лесозаготовку в особо крупном размере с последующим экспортом полученных лесоматериалов в Китай, - отмечает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

По месту жительства сообщников в ходе обысков изъяли большое количество денег. Шесть обвиняемых уже заключили под стражу. Еще пять членов ОПГ проходят по делу в статусе подозреваемых. В счет возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму порядка 35 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.