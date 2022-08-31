В Кузбассе старший инспектор ДПС брал взятки с предпринимателя углем и деньгами

Старший инспектор ДПС не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе старший инспектор ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Тисульскому району признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

Так, с октября по декабрь 2018 года за 10 тысяч рублей и 8 тонн угля 2018 года старший инспектор ДПС не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений, допускаемых перевозчиками угля, добываемого на разрезе.

С 2017 года при перевозке угля, добываемого на разрезе, владельцы и водители грузовых автомобилей допускали нарушения. Грузовики не были оборудованы укрывными палатками или ими не укрывали перевозимый уголь.

В связи этим директор одной из компаний обратился к своему знакомому инспектору ГИБДД. Он предложил взятку в обмен на то, чтобы сотрудник ГИБДД и его коллеги не привлекали к административной ответственности водителей. Мужчина согласился на предложение предпринимателя, но без договоренности о конкретных суммах взяток и сроках оказания «услуг».

С октября по декабрь 2018 года инспектору ГИБДД находился на дежурстве, не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений, допускаемых водителями грузовых автомобилей. Через некоторое время правоохранители выявили противоправную деятельность предпринимателя и старшего инспектора ДПС.

Суд назначил старшему инспектору ДПС наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права службы в органах внутренних дел сроком на два года. А так как с момента совершения преступления прошло более двух лет, мужчину освободили от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кроме того, в отношении предпринимателя рассматривается уголовное дело за дачу взятки в Березовском городском суде Кемеровской области.