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Происшествия31 августа 2022 6:11

В Кузбассе старший инспектор ДПС брал взятки с предпринимателя углем и деньгами

Мужчина закрывал глаза на нарушения, допущенные перевозчиками угля
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Старший инспектор ДПС не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений.

Старший инспектор ДПС не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе старший инспектор ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Тисульскому району признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

Так, с октября по декабрь 2018 года за 10 тысяч рублей и 8 тонн угля 2018 года старший инспектор ДПС не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений, допускаемых перевозчиками угля, добываемого на разрезе.

С 2017 года при перевозке угля, добываемого на разрезе, владельцы и водители грузовых автомобилей допускали нарушения. Грузовики не были оборудованы укрывными палатками или ими не укрывали перевозимый уголь.

В связи этим директор одной из компаний обратился к своему знакомому инспектору ГИБДД. Он предложил взятку в обмен на то, чтобы сотрудник ГИБДД и его коллеги не привлекали к административной ответственности водителей. Мужчина согласился на предложение предпринимателя, но без договоренности о конкретных суммах взяток и сроках оказания «услуг».

С октября по декабрь 2018 года инспектору ГИБДД находился на дежурстве, не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений, допускаемых водителями грузовых автомобилей. Через некоторое время правоохранители выявили противоправную деятельность предпринимателя и старшего инспектора ДПС.

Суд назначил старшему инспектору ДПС наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права службы в органах внутренних дел сроком на два года. А так как с момента совершения преступления прошло более двух лет, мужчину освободили от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кроме того, в отношении предпринимателя рассматривается уголовное дело за дачу взятки в Березовском городском суде Кемеровской области.

ЧППроисшествия: ЧП