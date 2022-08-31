В Кузбассе девятилетнюю девочку убило упавшим на нее турником

Рукоход стоял только за счет бетонных глыб, залитых у основания снаряда. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия накануне 1 сентября произошла в поселке Трещевский Топкинского района Кузбасса. Девятилетняя школьница погибла на детской площадке: ее убил снаряд - рукоход, упавший на нее, когда она стояла рядом.

Детская площадка на улице Клубной - одна из самых старых в поселке, еще со снарядами, установленными в советские годы. Наличие новых площадок - более современных и безопасных не снижает ее популярности: местная ребятня по прежнему собирается на ней.

Вот и в этот вечер компания мальчишек лазила по рукоходу - горизонтальной лестнице, перекладины которой расположены параллельно земле. Здесь он появился недавно - его демонтировали со школьного двора, а затем снаряд оказался на этой детской площадке. Кто его сюда притащил: рабочие или сама детвора, пока неясно, но турник стоял ничем не закрепленный, удерживаемый лишь тяжестью бетонных блоков, залитых у основания его ножек.

В какой-то момент мальчишки, перемещаясь по рукоходу, сильно раскачали его и неустойчивый снаряд опрокинулся. И его край со всего маху ударил по голове девятилетнюю девочку, которая стояла рядом. Та упала, как подрубленная.

Засмеявшиеся было мальчишки, притихли, когда увидели, что их подружка не двигается. И бросились за помощью. Подоспевшие взрослые ничего не смогли сделать, кроме как быстро отвезти девочку в больницу. Но не успели: от полученной травмы школьница умерла еще в пути.

В настоящее время по данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Подозреваемых в нем пока нет, следствию их предстоит еще установить. А также определить степень вины каждого из ответственных за демонтаж снаряда и безопасность детской площадки.