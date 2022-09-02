Студенческое сообщество СибГИУ растет!

Фото: Андрей КРАВЧЕНКО.

Первого сентября первокурсники встретились на торжественной линейке, которая по традиции прошла в Студенческом сквере. В гости к первокурсникам приехал глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов. Он неизменный спикер праздника знаний. Сам выпускник первого вуза Кузбасса. В приветственной речи глава отметил значимость СибГИУ в экономической жизни города. Практически все крупные и средние предприятия возглавляют его выпускники. Ректор СибГИУ Алексей Юрьев сказал в напутствие студентам:

- Сегодня надо не идти, а бежать, чтобы успеть все, что наметили. СибГИУ имеет все условия, чтобы помочь вам обогнать время, уважаемые первокурсники!

Фото: Андрей КРАВЧЕНКО.

По сведениям на конец августа на первый курс по всем направлениям подготовки принято около 2200 человек. На бюджетные места прибыло 1860 абитуриентов. 220 абитуриентов в этом году предпочли Институт металлургии и материаловедения. 100 человек поступили в Институт горного дела и геосистем. Более 400 студентов будут учиться по программам среднего профессионального образования. Сегодня в СибГИУ получают высшее образование 8150 студентов – будущих специалистов Кузбасса. Прием продолжается. Число первокурсников еще подрастет в ближайшее время. В списке новых направлений образования здесь появились такие профили как «Цифровая металлургия», «Интеллектуальные транспортные системы», «Оборудование и сварочное производство», «Электромеханика и информационные системы в горном производстве», «Физика».

Фото: Андрей КРАВЧЕНКО.

Самый высокий балл ЕГЭ отмечен у абитуриентов, поступавших на направление «Информатика и вычислительная техника» - 89 и 88.3. На втором месте «Горное дело» – 85 баллов. Традиционно высокий балл ЕГЭ сохранился у будущих архитекторов: 75,15. Примечательно, что все более популярным становится электронный способ общения с вузом - 1933 заявлений поступило через «Личный кабинет абитуриента». Через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» было принято 1178 заявлений.