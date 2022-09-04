Фото: соцсети

В Кемерове жестоко избили бывшего участника телепроекта «Дом-2» Захара Саленко.

Захар прилетел в родной город Кемерово, чтобы сделать операцию на колено, однако ему понадобилась медицинская помощь другого рода. Молодого человека сильно избили в одном из ночных клубов города. По словам 27-летней звезды телешоу, он пришел в заведение, которое до отъезда в Москву посещал много лет и в котором он знает там охранников. Однако это не помогло избежать беды. Пока точно непонятно, что произошло. Судя по записям звезды в соцсетях, у него случился конфликт с одним из знакомых, при этом на участника телестройки напали сразу несколько человек. Итогом потасовки стала госпитализация и сложнейшая операция на челюсти.

Фото: соцсети

- Три часа операции, четыре титановые пластины, по две с обеих сторон, и полтора месяца больницы, - рассказал Захар в соцсетях.

Фото: соцсети

Он сообщил, что питался через трубочку, ведь его рот был сшит железками. В интернете также разошлись снимки, на которых видно, что звезда «Дома-2» лежит под капельницами. Захару ставили так много уколов, что вены на руках не выдержали, и начался тромбофлебит. Участнику телестройки пришлось наблюдаться дополнительно у сосудистых хирургов.

Фото: соцсети

По словам врачей, после таких травм восстановиться очень сложно. Самому же парню тяжелее всего оказалось, прежде всего, морально. После случившегося Захар Саленко принял решение завязывать с тусовками и ночными клубами.

- То, что произошло - произошло не просто так. Это был огромный знак, что надо прекращать тусоваться, бухать, ходить по клубам и прожигать жизнь. Отходить от образа жизни, когда в моменте все ярко, весело, а на перспективе - одна пустота, - написал Захар Саленко.

Фото: соцсети

Напомним, что Захар Саленко был участником проекта «Дом-2» с 2016 по 2020 год. На телестройке у него было несколько пассий, но серьезных отношений молодому человеку построить не удалось.