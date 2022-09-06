Юбки до пят, охотничий кафтан, косы с монетами, да бусы из ракушек: как одевался коренной народ Кузбасса – шорцы?

В любой культуре одежда – это целый комплекс символов

2022 год объявлен в нашей стране Годом народного искусства и культурного наследия народов России. Узнать больше о коренном народе Кузбасса - шорцах - нам помогает «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит»), который долгие годы поддерживает шорцев и помогает сохранять их традиции и обычаи. В рамках спецпроекта мы знакомим вас с культурой самобытного народа. Сегодня речь пойдет об одежде шорцев, ведь она может рассказать много интересного о людях, которые ее носят.

Зажиточным - шелк, беднякам - крапива

В наше время шорцы одеваются так же, как русские. Бабушкины юбки и дедушкины сапоги хранятся глубоко в шкафах и сундуках. Впрочем, старых одеяний почти не осталось. Они или безвозвратно потеряны, или переданы в этнографические музеи. Старую одежду шорцев успел увидеть и потрогать своими руками краевед Николай Уртегешев, когда ездил в экспедицию по Кемеровской области и Хакасии. Он даже написал монографию, посвященную шорским костюмам. А писать есть о чем.

В 18 веке через Сибирь проходили китайские посты, поэтому богатые шорцы могли купить шелк, бархат и другую качественную ткань, из которой шили одежду. Но ее надевали только по особым случаям. В основном, на праздники. В повседневной жизни как зажиточные, так и бедные семьи использовали ткань, сделанную своими руками из конопли, крапивы, бересты и других природных материалов. Создание полотна - процесс трудоемкий и затратный по времени, поэтому одежду носили бережно, старались максимально сохранить.

Шорская семья — муж с женой в одежде городского типа.

Матушка-природа помогала и охотникам, издревле шорцы занимались этим промыслом:

- Из шкур диких животных шили зимнюю одежду, плотную обувь. Когда шорцы начали заниматься скотоводством, в ход пошла шерсть. Из нее вязали рукавицы, валяли что-то вроде валенок. Когда охотник уходил на несколько дней в лес, то подкладывал траву в сапоги. Таким образом ноги мужчины долгое время оставались сухими. Кстати, этот «лайфхак» переняли у своих предков и современные охотники, - рассказывает Николай Уртегешев.

Зимняя одежда шорцев, стилизация

Ткань из природного материала обладала если не целебными, то полезными свойствами точно. Тело в такой одежде «дышало», сохранялась отличная терморегуляция. В наши дни подобная одежда продается с приставкой «эко» и стоит немалых денег. Но как обычно: все новое - давно забытое старое.

Имидж - все

В любой культуре одежда - это целый комплекс символов. Например, женщины на улицу должны были обязательно выходить с покрытой головой. Обычно представительницы слабого пола использовали платок. Мужчины носили шапки. Считалось, что злые духи могли через макушку навредить человеку. Женщины предпочитали носить длинные юбки или платья, чтобы чужие мужчины не видели открытые части тела жен и сестер. Что касается цвета, то шорская одежда часто была голубого или синего оттенка. Он символизировал небесное происхождение и чистоту. А вот черный цвет использовался редко - по верованиям шорцев он несет отрицательную энергию. Приветствовалось все белое - единение с миром.

Шорская мужская одежда выглядела несколько непривычно для современных людей. Мужчины носили что-то наподобие халата, под который надевали штаны из плотной ткани.

Шорцы в национальных костюмах,1913 год.

Детские наряды практически не отличались от взрослых. Нарядная и повседневная одежда девочек повторяла наряды их мам. Для мальчишек одежда полностью копировалась с мужской.

При этом костюмы обязательно украшали. В основном, вышивкой. Вышивали геометрические фигуры, которые располагались на вороте, а также на рукавах. Каждый символ обязательно что-то обозначал: солнце - жизнь, круг с точкой посередине - огонь, сетчатый ромб - засеянная пашня, зигзаг - горы и др.

Покажи мне свое кольцо, и я скажу, кто ты

К одежде всегда прилагаются украшения. Шорцы не исключение. Мужчины зачастую носили перстни. Кто побогаче - золотые, беднее - металлические. На месте камня изображали определенный символ, который служил оберегом. Это могли быть солнце, луна, земля и многое другое, во что верили представители этого народа. Шорские женщины были большими любительницами колец, некоторые из них надевали сразу несколько серебряных украшений на одну руку. На шее у девушек можно было увидеть бусы из каури - небольших ракушек.

Находясь в экспедиции, Николай Уртегешев узнал интересные детали и о прическах шорианок:

- У замужних женщин волосы заплетались в две косы, которые называются тулуң, у незамужних девушек в три, пять, семь и т.д., то есть нечетное количество -сӱрӱңмеш. Девушки плели косы с бусами, раковинами каури, перстнями, серебряными монетами и маленькими медными колокольчиками. Когда девушка шла, металлические составные ударялись друг о друга, издавая звон, тем самым извещая, что идет незамужняя девушка.

Костюмы - концертные помощники

Современные шорцы надевают народные костюмы на праздники, участники творческих коллективов ярко и красочно одеваются на свои выступления. Алина Судочакова уже много лет поет и танцует в ансамбле «Алтын Канат». Репетируя очередной номер, Алина тщательно подходит к выбору концертного наряда, много общается с представителями старшего поколения, которые рассказывают о том, как они одевались в молодости. Из этих разговоров девушка берет идеи по украшению платьев, юбок и других элементов одежды:

- Я и участницы «Алтын Канат» с большим трепетом относимся к созданию костюмов. Перед постановкой номеров мы обращаемся к шорской истории и продумываем каждый образ. Конечно, дизайн нашей одежды не на 100% соответствует той, что носили шорцы несколько столетий назад, но мы стараемся воссоздать аутентичный костюм. И знаете, когда я надеваю этот наряд, становлюсь ближе к родному народу, окунаюсь в неповторимую шорскую среду.

Стилизованные шорские костюмы, изготовленные в современности

И пусть яркие шорские одеяния мы можем увидеть сейчас только на праздниках и этнических мероприятиях, но одежда, как и традиции, обычаи, ритуалы, составляют большой пласт народной культуры, который будут бережно хранить потомки.

Фото автора и из архивов