В ближайшие полтора месяца Кузбасс будет центром театральной жизни России

В программу фестиваля включено около 400 событий, из них 187 показов спектаклей, 40 мероприятий деловой программы. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Более 400 мероприятий пройдут в Кузбассе в рамках первого Международного театрального фестиваля «Сверкающие грани театра». С 10 сентября по 30 октября зрители увидят 187 спектаклей, представленных российскими и зарубежными театрами. В фестивале примут участие около тысячи артистов. Министр культуры Кузбасса Анна Юдина отметила, что на полтора месяца регион станет центром театральной жизни России.

Так, 5 сентября, состоялся брифинг для журналистов, в рамках которого организаторы фестиваля приоткрыли завесу тайны и сообщили, что ждет кузбассовцев и гостей региона в это время. Анна Юдина рассказала, что фестиваль охватит все направления театрального искусства.

- Нам хочется подчеркнуть вклад русского театра в развитие мировой культуры. Театр - это многогранное, многожанровое искусство, и поэтому символом нашего фестиваля стал кристалл. Кристалл - это чистота, это много граней, это крепкий камень. Каждая его грань олицетворяет разные жанры театрального искусства - драматический театр, музыкальный, театр кукол и многие другие, - сказала министр культуры и национальной политики Кемеровской области. - Кузбасс станет центром театральной жизни России.

Сама программа фестиваля условно разделена на три направления. Первое - фестивальные показы, как от местных театров, так и от именитых гостей. Второе - это деловая площадка, в ходе которой пройдут мастер-классы, конференции и творческие встречи. Третье - конкурсная программа среди школьных, студенческих и инклюзивных театров.

Старт фестиваля

Уже в субботу,10 сентября состоится грандиозное открытие театрального марафона в ледовом дворце «Кузбасс» в 18.00. Спортивная арена будет стилизована под интерьер Академического театра. Зрителей ожидает мультимедийное шоу с использованием световых эффектов и цифровых технологий. Режиссером стал Евгений Царев. Он рассказал некоторые подробности предстоящего события.

- Это будет огромная театральная сцена, это будет занавес, кулисы, падуга. Будет построен гигантский театр. Это будет четырехэтажное строение, в каждой комнате которого будут происходить свои действия в разных жанрах: это и балет, и опера, и драма, и куклы, и инклюзию, дети, эстрада, цирк. Все это жанры театрального искусства, которые мы представим вначале, - сказал Евгений Царев.

Ведущим вечера будет народный артист России Дмитрий Харатьян. Хедлайнерами концертной программы станут театр «Лицедеи» из Санкт-Петербурга и российская оперная певица, солистка Государственного академического Большого театра России Альбина Шагимуратова.

Перед ЛДК с 16.00 гости погрузятся в атмосферу уличного театра. В фойе здания расположатся выставочные зоны, интерактивны, а также настоящие театральные декорации. Кроме того, свою «приемную комиссию» развернет театр «Лицедеи», где зрители смогут пройти вступительный юмористический кастинг. Приобрести билеты можно на сайте ледового дворца «Кузбасс».

Фото: graniteatrafest.ru.

Театр идет к зрителю

Первые мероприятия намечены на 11 сентября. Как сообщил Иван Крылов, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России, в рамках фестиваля пройдет череда событий, как перформансы, инсталляции, представления-импровизации плейбек-театров.

- Наши артисты подготовили большую программу социального взаимодействия. Пусть не удивляются горожане, если с 19.00 до 20.00 в центре города к ним кто-то подойдет и обнимет, скажет приятные слова или позовет на свидание, - сказал Иван Крылов.

Все это будет частью театрального действа. Большое количество мастер-классов будет проводиться именно для жителей. Человек любой профессии сможет примерить на себя роль актера и буквально за час прочувствовать то, что проходят артисты за пять лет обучения.

- Если мы думаем о том, что в эпоху гуманитарного кризиса только театр - это единственное учреждение культуры поистине может научить сопереживать, восполнить такую ценность, как солидарность, то мне кажется, такие фестивали должны произвести качественный взрыв у населения. Мне бы хотелось, я верю в это, что отклик будет не на тему «я стал театралом», а произойдет очеловечивание. Наша задача сделать человека целостным, сопереживающим, сочувствующим. Самая главная сверхзадача - вернуть человека,- сказал Иван Крылов, отвечая на вопрос об ожиданиях от фестиваля.

Нужно отметить, что мероприятия пройдут не только в Кемерове и Новокузнецке. Театральными событиями будут охвачены Прокопьевск, Киселевск, Юрга, Калтан, Топки, Таштагол, Верх-Чебула, Белово, Мыски, Осинники, а также Ижморский, Новокузнецкий округа.

Жителей и гостей региона ожидают показы премьер кузбасских театров, а также спектакля «Война и мир» Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, «Житие FM» Московского театра «Современник», моноспектакля Максима Аверина «Научи меня жить» и других. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте фестиваля.

Трансляция основных творческих событий будет организована на телеканалах «Вести - Кузбасс», «Кузбасс 1», уличных экранах, а также в школах, больницах, на промышленных предприятиях в зонах отдыха, в виртуальных концертных залах.