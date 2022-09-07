Кузбасская пенсионерка рассказала, как они с внуком выживали трое суток в лесу

Женщину с ребенком нашли на заброшенной пасеке в 25-ти километрах от места, где они потерялись. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Прокопьевском округе 63-летняя Надежда Васильевна вместе с 10-летним внуком пошли за грибами и заблудились. Их искали три дня и в итоге нашли во вторник вечером на заброшенной пасеке в 25 километрах от места их пропажи. Женщина рассказала, как они с внуком выживали в лесу все это время.

В субботу, 3-го сентября, пенсионерка с дочерью и внуком отправились за грибами в лес. Они отъехали на автомобиле недалеко от поселка Новостройка и в лесополосе разошлись, договорившись встретиться спустя время. Молодая женщина вскоре вернулась, а пенсионерка с внуком увлеклись собиранием грибов. Они шли все дальше по тропинке, не заметив, как идет время и только к вечеру поняли, что заблудились.

- Вроде вышли куда надо - на дорогу. Идем-идем, а она не кончается. Дорога, я думаю, приведет к деревне, мы по ней пошли. А она куда-то вниз, к реке... - рассказала Надежда Васильевна.

Когда начало темнеть, женщина поняла, что ночевка в лесу неизбежна. Первую ночь они с внуком провели на коре под елкой, укрывшись курткой Надежды Васильевны. Столбики термометров в этот день приближались к нулевой отметке.

С собой у потерявшихся не было ни воды, ни еды, ни спичек... На следующий день они нашли ручей и смогли утолить жажду, а внук насобирал орехов - этого хватило, чтобы хоть немного поддержать силы. Ночь женщина с ребенком вновь провели под елями, сделав лежанку из веток.

На следующее утро Надежда Васильевна с внуком вышли к заброшенной пасеке. Там было несколько конфет, вода и морс. Подать сигнал о помощи потерявшиеся не сумели - у них не было с собой телефона. Двигаться дальше они также не могли, так как совсем обессилили после двух суток проведенных в тайге. Поэтому приняли решение ждать помощи.

Поиски не прекращались

Все это время женщину с ребенком искали. Полицейские, спасатели, местные жители, волонтеры - около 300 человек - обследовали тайгу с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств - чтобы привлечь внимание потерявшихся. К поискам также был привлечен вертолет Росгвардии Ми-8, но, по словам пенсионерки, они не видели его.

- Надеялись, что нас будут искать. Думали, вертолет пролетит... Слышали, что что-то гудело, то ли вертолет, то ли самолет, но над нами он не пролетал, - рассказала женщина.

Ежедневно заблудившихся грибников искали около 300 человек – полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители.

Потерявшихся заметили жители-добровольцы, участвовавшие в поисках на мототехнике

Заблудившихся нашли вечером во вторник, 6 сентября, добровольцы, участвовавшие в поисках на мототехнике. К полуночи женщину с ребенком удалось доставить в поселок. Надежду Васильевну и ее внука осмотрели врачи. По их словам , жизням пострадавших ничего не угрожает.

- В общей сложности в лесу бабушка и внук провели более трех суток, прошли около 50 километров, пытаясь найти верную дорогу домой, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса выразила признательность всем, кто принимал участие в поисках.