В Кузбассе оперная дива и чемпионы мира по бодибилдингу покажут совместный номер

Альбина Шагимуратова будет петь на одной сцене с выступающими спортсменами. Фото: Минкультуры Татарстана.

Зрителей театрального фестиваля в Кузбассе намерены приятно удивить уже на открытии.

- Равнодушным никто не останется, - уверен режиссер из Санкт-Петербурга Евгений Царев, который готовит для этого концертную площадку в ледовом дворце «Кузбасс» областного центра.

Первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» пройдет в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября. Ожидается, что участие в нем примут не менее тысячи профессиональных артистов и деятелей искусств России и зарубежья. В программу включено около 400 событий, из них 187 показов спектаклей, 40 мероприятий деловой программы. Будут представлены, в том числе, все театры кузбасского региона, причем не только профессиональные.

К 9 сентября в ЛДК должны возвести гигантскую конструкцию высотой порядка 15 метров, там будет задействовано около 60 тонн оборудования. На объекте задействовано более 120 человек. Сейчас ведутся монтажные работы, а своей очереди ждут 60 декораторов.

Внутри ЛДК возведут гигантский театр в четыре этажа. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

- Мы намерены показать действие на огромной театральной сцене с занавесом и кулисами. Зрители увидят четырехэтажное строение с многофункциональными порталами, трансформирующимися в экраны, на которых будут показываться события. Наша задача - продемонстрировать разные театральные жанры. А так как театр многоообразен, вмещая и музыку, и живопись, и литературу, и архитектуру, мы представим не только традиционные виды искусств. Попробуем показать, как театр может гармонировать с другими направлениями человеческой деятельности. Например, оперная певица у нас будет петь в сопровождении чемпионов мира по бодибилдингу. Конечно, в этом случае зритель при желании может выбрать, что ему интереснее - слушать или смотреть выступление спортсменов. Но, полагаю, у нас получится единый цельный номер, который понравится всем, - отметил Евгений Царев.

Еще одной изюминкой открытия обещает стать хоровое исполнение специально написанного к мероприятию гимна. В планах организаторов, в хоре будет около тысячи человек. Прозвучат и обновленные хорошо знакомые мелодии, которые наполнят кузбасским колоритом.

Как уточнил Евгений Царев на пресс-подходе в ЛДК, он принципиально не посещает открытия театральных и спортивных фестивалей, чтобы случайно не повторить какую-нибудь идею при подготовке своих программ.

Грандиозное шоу открытия в ледовом дворце «Кузбасс» начнется 10 сентября в 18.00.