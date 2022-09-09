Студент КемГМУ – президентский стипендиат!

Будущий врач Даниил Лысенко. Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Будущий врач, студент шестого курса лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета Даниил Лысенко удостоен стипендии Президента России.

Стипендия Президента Российской Федерации назначается отличникам учебы, студентам, имеющим достижения в науке, изобретения, публикации в российских и зарубежных ведущих научных изданиях, победы в олимпиадах и конкурсах международного и всероссийского уровня.

Студент КемГМУ Даниил Лысенко успешен в освоении образовательной программы, автор и соавтор 14 научных публикаций входящих в базу РИНЦ и ВАК. Кроме того, победитель и призер региональных, всероссийских, международных олимпиад и конференций, в том числе Паназиатской олимпиады по акушерству и гинекологии; Сибирской олимпиады по акушерству и гинекологии; Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Авиценна-2022»; Международной научно-практической конференции на английском языке «Доказанное и сомнительное в акушерстве и гинекологии»; VII Байкальской международной студенческой олимпиады по акушерству и гинекологии; Международного научного форума «Неделя науки-2020»; Международной научно-практической конференции «Проблемы медицины и биологии» и других.

- Уже с 1 курса обучения в Кемеровском медуниверситете я начал принимать участие в научно-практических конференциях, в дальнейшем появился интерес к акушерству и гинекологии, где из года в год продолжаю совершенствовать свои знания, выступая на олимпиадах и конференциях различного уровня. Огромную поддержку в этом оказывает коллектив кафедры акушерства и гинекологии КемГМУ, в частности заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Наталья Владимировна Артымук и доктор медицинских наук, профессор Оксана Николаевна Новикова, - говорит Даниил.

Президентский стипендиат уверен, что успех обусловлен широкими современными образовательными возможностям, которые дает КемГМУ, уникальным профессорско-преподавательским составом вуза, 78 % которого имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.

За последние два года вуз успешно прошел процедуру госаккредитации образовательных программ на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, профессионально-общественную и международную аккредитации.

Интеллектуальный капитал, традиции качественного медицинского образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, создание цифрового обучающего контента - это прочный фундамент для становления и развития будущего врача.

- Помимо основной учебной и научной деятельности, я принимаю участие в профориентационных проектах, которые реализует наш медуниверситет, в просветительской работе по сохранению репродуктивного здоровья. Кроме решения важной задачи по содействию школьникам в выборе профессии врача, таким образом я получаю профессиональный педагогический опыт. Для врача это важно, так как профессия обязывает воспитывать в обществе приверженность к сохранению здоровья, как главной ценности человеческой жизни, - делится студент шестого курса лечебного факультета КемГМУ Даниил Лысенко.

В дальнейшем, после окончания вуза, Даниил планирует продолжить обучение в ординатуре Кемеровского государственного медицинского университета на специальности «Акушерство и гинекология».

Поздравляем Даниила, желаем ему успехов и еще больших достижений в учебе и науке!