Глава Кемерова Илья Середюк возглавит правительство Кузбасса

Фото: администрация г. Кемерово

Мэр города Кемерово Илья Середюк займет должность председателя правительства Кузбасса. Об этом на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса сказал губернатор Сергей Цивилев.

- Мы видим, как преображается столица северной агломерации Кузбасса. В этом, несомненно, большая заслуга главы города. Уверен, что Илья Владимирович справится с возложенными на него обязанностями, - сказал Сергей Цивилев.

Он поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения обязанностей главы города.

Также по поручению губернатора будет проработано включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.

Напомним, что в начале августа председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин покинул свой пост. Его уход был вызван ухудшением состояния здоровья. И.о. председателя правительства был назначен первый заместитель председателя правительства Кузбасса, министр финансов Игорь Малахов.

Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. В 1997 году он с отличием окончил КузГТУ. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, затем был советником первого заместителя губернатора.

С 1999 года Середюк работал руководителем на промышленных предприятиях, а в 2003 году стал начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации Кемерова. Спустя три года был назначен заместителем главы города.

С 13 марта 2011 года Илья Середюк являлся главой Кемеровского муниципального района. В 2015 году был назначен на должность заместителя губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов стал исполняющим обязанности главы города. В этом же году на голосовании за его кандидатуру отдали голоса 78,57% кемеровчан. В сентябре 2021 года был повторно избран мэром.