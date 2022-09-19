В Кузбассе проходят «Ярмарки осени»

Фото: АПК.

На сельскохозяйственных ярмарках кузбассовцы смогут приобрести продукцию региональных производителей. Администрация правительства региона сообщает, что цены на ярмарках в среднем на 15% ниже розничных.

Так, 34 предприятия, а также 10 пенсионеров с продукцией своих приусадебных участков приняли участие в ярмарке в Прокопьевске. Здесь посетители могли приобрести молочную и мясную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы. По традиции фермеры на ярмарке продавали овощи, фрукты, разнообразный ассортимент меда, а также продукты на его основе - напитки, бальзамы, лекарственные препараты. Садоводов и дачников порадовал выбор саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Горожане смогли купить что-то для создания в доме уютной атмосферы, так как на площади были представлены предметы украшения интерьера. Все желающие могли бесплатно отведать булочки, пряники, калачи с горячим чаем, чтобы согреться в первые осенние деньки. Также для маломобильных жителей работало социальное такси. Людям старшего поколения, которые обслуживаются на дому, соцработники помогали приобрести товары по предварительному заказу. А творческие коллективы Прокопьевска создавали праздничную атмосферу.

Также в Таштаголе 58 товаропроизводителей представили продукцию. Овощи нового урожая - лук, сладкий перец, картофель, морковь, томаты - привезли сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства из Кузбасса и с Алтая. Питомники Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников предоставили широкий выбор саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Можно было купить мед, говядину и свинину, а также чайные наборы таежных трав. В течение месяца подобные ярмарки организуют в крупных поселках района - в Мундыбаше, Казе, Шерегеше.

Более 80 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных производителей, фермерских хозяйств и торговли Кузбасса, Алтайского края и Новосибирской области работали в пятницу, 16 сентября в Новокузнецке. Гости ярмарки могли приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества, продовольственные и непродовольственные товары.

Кроме того, в выходные на аллее главной площади в пгт Тяжинский прошла сельскохозяйственная ярмарка. Громкоголосые зазывалы, праздничная музыка и селфи-зоны создавали настроение посетителям ярмарки. А также все желающие могли отведать вкусный шашлык и горячий чай.

85 предпринимателей из Кузбасса, Алтайского края и Горного Алтая приняли участие в сельхозярмарке на городской площади Осинников. Были представлены овощи, орехи, мед, ягоды, живая рыба, мясные и колбасные деликатесы, а также одежда и обувь. Более 500 гостей ярмарки бесплатно продегустировали гречневую кашу с горячим чаем. С графиком проведения ярмарок можно ознакомиться на сайтах муниципалитетов.