В Кузбассе попали под суд 13 участников ОПГ, которые обворовали угольное предприятие на 12,5 миллиона рублей

Задержали участников ОПГ - 11 мужчин и 2 женщин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе расследовано уголовное дело о хищении с угольного предприятия имущества на сумму более 12,5 млн рублей. Уголовное дело возбудили в отношении 13 участников организованной группы, жителей Ленинска-Кузнецкого.

В ведомстве отметили, что в 2020 году правоохранители совместно со службой безопасности угледобывающего предприятия задержали участников ОПГ - 11 мужчин и двух женщин. Лидером группы был 32-летний горнорабочий.

- В состав ОПГ входили сотрудники шахты, работники частной охранной организации и водители подрядной фирмы, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ходе следствия было заключено досудебное соглашение с организатором хищений, он дал изобличающие показания. Членам группировки предъявили обвинение в совершении 10 краж с территории шахты. Лидеру группы также инкриминируется легализация преступных доходов. На вырученные от краж деньги он приобрел автомобиль.

Так, участники ОПГ подделывали товарные накладные, получали на складе различные запчасти и детали, а затем вывозили их с территории и продавали под видом производственной необходимости при содействии охранников и водителей. Вырученные деньги делили между собой. Уголовное дело направлено в суд. Членам ОПГ грозит до десяти лет лишения свободы.