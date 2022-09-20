Тысячи журавлей собрались на севере Кузбасса

Серые журавли внесены в Красную книгу Кузбасса. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Редкое зрелище в эти дни наблюдают жители села Шестаково Чебулинского района. На прилегающие к селу болота слетелись тысячи серых журавлей.

Серые журавли - птицы, гнездящиеся парами примерно на километровом расстоянии друг от друга. И только для путешествия к местам зимовки и обратно собираются в стаи, которые и можно увидеть весной и осенью, когда они клиньями пролетают в небе. Как правило, клинья небольшие - до 50 птиц, а здесь близ Шестакова, когда птицы на закате поднимаются в воздух, чтобы вернуться к местам ночевки, все небо становится в точку.

Журавлей можно увидеть не только на берегу реки Кия, но и на ячменных полях, вокруг деревни. Сразу и не поймешь, что серовато-коричневые палки, которые торчат из земли и порой в таком количестве, что сливаются в одно большое пятно, это и есть те самые птицы, занесенные в Красную книгу Кузбасса.

Но близко к себе людей журавли не пускают: получив сигнал от сторожей, разбегаются и улетают. И только многоголосое «курлы» в небе напоминает, что они только что были здесь.

По словам профессора, заведующего кафедрой экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николая Скалона, на Шестаковских болотах птицы останавливаются, чтобы подкормиться и набраться сил перед долгим перелетом к местам зимовки в Индии и Китае. Осенняя миграция журавлей продолжится в течение одной-двух недель, так что у кузбассовцев, желающих полюбоваться столь редким зрелищем, еще есть шанс его увидеть.