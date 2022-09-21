Рейтинг эффективности вузов Кузбасса возглавил Кемеровский государственный медицинский университет

Фото: пресс-служба КемГМУ

Рейтинг мониторинга эффективности деятельности вузов 2022 сформирован Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования на основании данных Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки России по результатам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования.

Мониторинг объективно отражает динамику деятельности вузов по шести основным направлениям: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; международная деятельность; финансово-экономическая деятельность; зарплата профессорско-преподавательского состава и дополнительный показатель.

По данным мониторинга, у Кемеровского государственного медицинского университета все шесть показателей превышают медианные значения по РФ.

Среди вузов региона КемГМУ по показателю «Международная деятельность», отражающему удельный вес численности обучающихся иностранных студентов в общей численности студентов (приведенный контингент) в 2022 году по сравнению с 2021 годом рост составил 32,9%. Критерий мониторинга «Образовательная деятельность», оценивающий, в том числе средний балл ЕГЭ поступающих, возрос на 6,2%.

По «Дополнительному показателю», отражающему долю работников из числа профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, Кемеровском медуниверситет абсолютный лидер в Кузбассе с показателем, превышающим средний по России.

Рейтинг эффективности вузов Кузбасса

- За последние годы мы существенно укрепили наш кадровый состав, - комментирует ректор КемГМУ, профессор Татьяна Попонникова. – Ежегодно не менее 10 молодых специалистов пополняют преподавательский коллектив, в том числе за счет целевого и контрактного обучения. Вуз вкладывает ресурсы в развитие своих сотрудников, обеспечивая обучение в ординатуре, профессиональную переподготовку и усовершенствование. Формируя кадровый резерв, Кемеровский государственный медицинский университет сохраняет и преемственность поколений, потому что только на этой основе может развиваться любая научно-образовательная школа.

Опубликованные результаты мониторинга эффективности вузов подтверждают уверенное поступательное развитие КемГМУ по всем направлениям деятельности.