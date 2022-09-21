Жители Кузбасса смогут увидеть великое противостояние Юпитера 26 сентября

Наблюдать астрономическое явление можно в течение всей ночи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбассовцы 26 сентября 2022 года станут свидетелями интересного астрономического события - смогут наблюдать великое противостояние Юпитера. Противостоянием ученые называют положение планеты на продолжении так называемой линии от Солнца к Земле. Планета располагается на противоположном к светилу направлении, но такая «схватка» возможна только для внешних планет – Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

В это время складываются наилучшие условия наблюдения данных планет, поскольку эти планеты находятся на наименьшем расстоянии от Земли и обращены к нам полушарием, освещенным Солнцем. Специалисты уточнили, что при великом противостоянии расстояние до планеты еще и минимально, по сравнению с другими противостояниями.

- Юпитер находится в противостояниях примерно раз в 13 месяцев. Великие же противостояния - раз в 12 лет. Наблюдать это удивительное астрономическое явление смогут кузбассовцы в течение всей ночи невооруженным глазом. Главное, чтобы была ясная и безоблачная погода, - сообщил «Комсомолке» Новокузнецкий планетарий им. А. А. Федорова.

Во время великого противостояния углoвoй диaмeтp Юпитера увeличитcя нa 2%, a блecк cocтaвит - 2,9 m. Это делает eгo тpeтьим пo яpкocти oбъeктoм нa нoчнoм нeбe пocлe Луны и Beнepы. Юпитер в это время будет находиться в созвездии Рыбы на юге и поднимется достаточно широко в течение всей ночи.