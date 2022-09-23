Место в первом ряду

Фото: музыкальный театр Кузбасса.

Хотите попасть на настоящую сцену или узнать, какие тайны хранит в себе театральное закулисье? Тогда присоединяйтесь к Всероссийской просветительской акции «В первом ряду», посвященной театральному искусству. В воскресенье, 25 сентября, Музыкальный театр Кузбасса примет эстафету акции и распахнет двери для всех желающих.

В этот день участники акции узнают интересные факты об истории театра, прославленных актерах и знаменитых постановках. А также несколько закулисных тайн: как сменяются декорации на сцене во время спектакля, для чего нужен режиссерский пульт, как хранятся театральные костюмы.

Гости театра встретятся с художественным руководителем театра, заслуженным работником культуры РФ Владимиром Юдельсоном, руководителем литературно-драматургической части Светланой Алпатовой. А вместе с директором театра Ольгой Карасевой отправятся в закулисье, где расположены балетный и репетиционный классы, костюмерный, бутафорский и парикмахерский цеха.

Обратите внимание, для участия требуется предварительная регистрация на сайте www.znanierussia.ru/events/.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

25 сентября, начало в 13.00

Вход свободный