Модернизация транспорта в Кемерове: с 26 сентября еще шесть маршруток станут автобусами

В понедельник изменятся аншлаги и подвижной состав еще шести бывших "маршруток": Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове в рамках транспортной модернизации с понедельника, 26 сентября, на шести маршрутах вместо «пазиков» на линию выйдут современные большие автобусы. При этом у маршруток изменятся номера, а у двух из них - путь следования. Рассказываем подробно.

Что такое транспортная модернизация?

Транспортная модернизация началась в Кемерове в декабре 2021 года. Ее цель - постепенно обновить весь городской транспорт, избавившись от старых неудобных «пазиков». Так, маршрутки стали переводить в разряд автобусов (с единой ценой за проезд и действием всех льгот) и обновлять при этом подвижной состав. До начала изменений в Кемерове работал 41 таксомоторный маршрут. В рамках модернизации, 25 из них, уникальных по своей схеме движения, планировались оставить и перевести в муниципальные. Остальные 16, которые дублируются другим городским транспортом, закрыть.

Модернизацию планировали завершить в апреле 2022 года, однако из-за проблем, возникших с лизингом, обновление общественного транспорта затянулось. На сегодня обновлен подвижной состав на 16 маршрутах, на других - по-прежнему ходят «пазики». При этом мэр Кемерова Илья Середюк подчеркнул, что модернизация транспорта в любом случае будет доведена до конца.

- Перевод таксомоторных маршрутов на обычные будет поэтапным - с поступлением нового подвижного состава под каждый маршрут. А до этого времени будем продлевать контракты на существующие маршруты с префиксом «т». Придут большие автобусы - заменим «пазики», - сказал Илья Середюк ранее.

Какие маршруты переименуют с 26 сентября?

С 26 сентября еще шесть маршруток станут автобусами. У них изменятся аншлаги - у одних просто исчезнет буква «т», у других поменяется и сам номер (потому что автобусы с такими номерами уже есть) и вместо «пазиков» на линию выйдут вместительные автобусы.

Фото: администрация г. Кемерово

1т станет автобусом № 111 «Д.п. «Комсомольский» - «Токем»;

2т станет автобусом № 2 «Ж/д вокзал - рынок «Дружба»;

9т станет автобусом № 99 «Д.п. «Шалготарьян» - Детский сад»;

15т станет автобусом № 15 «ТРК «Металлплощадка - ОАО «Химпром»;

18т станет автобусом № 18 «Сквер - д.п. «Шалготарьян»;

47т станет автобусом № 47 «Ж/д вокзал - ул. Свободы».

При этом путь следования четырех маршрутов останется прежним, а у двух изменится. Речь идет об автобусах № 47 и № 111.

Маршрут № 47 будет продлен до разворотного кольца на улицы Свободы. Таким образом, в сторону ФПК автобус поедет от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, затем по улице Тухачевского, проспекту Молодежному, улице Каменская, заедет на улицу Свободы, 37 и далее поедет по улице Свободы. В обратную сторону путь следования будет следующим: улица Свободы, улица Каменская, проспект Молодежный, улица Тухачевского, проспект Ленина, вокзал.

Фото: администрация г. Кемерово

Автобусы 111-го маршрута от диспетчерского пункта «Комсомольский» в сторону Кирова будут следовать через бульвар Строителей вместо Ленинградского проспекта. В сторону Ленинского района схема движения автобуса № 111 будет выглядеть так: «Токем», проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Октябрьский, проспект Ленинградский, проспект Химиков, проспект Комсомольский, диспетчерский пункт «Комсомольский». В сторону Центрального района: д/п «Комсомольский», проспект Комсомольский, улица Марковцева, бульвар Строителей, проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Октябрьский, проспект Советский, «Токем».

Фото: администрация г. Кемерово

Информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить в УЕЗТУ по многоканальному телефону 57-46-57 и с помощью привычных электронных сервисов.