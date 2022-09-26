В Кузбассе ожидаются дожди с мокрым снегом

В регионе последние дни сентября будут прохладными. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: конец сентября в Кузбассе отметится существенным понижением температуры и мокрым снегом. Так, во вторник, 27 сентября, столбики термометров днем покажут +5… +10 градусов, местами до +15 градусов. Ожидается северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Преимущественно без осадков, по югу пройдут небольшие дожди. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, по югу в горах умеренные.

В среду, 28 сентября, ночью 0… +5 градусов, местами до -5 градусов, днем +4… +9 градусов, местами до +14 градусов. Прогнозируется северный ветер 3-8 метров в секунду, порывы в отдельных районах до 14 метров в секунду. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

В четверг, 29 сентября, ночью -2… -7 градусов, местами до +3 градусов. Днем столбики термометров покажут +3… +8 градусов. Ожидается северный ветер ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах небольшие дожди.

В пятницу, 30 сентября, в ночное время -1… -3 градуса. После восхода солнца столбики термометров покажут +1… +4 градуса. Прогнозируют юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. Ночью местами будут осадки в виде дождя со снегом, а днем пройдет небольшой дождь.