Шахтоуправление СУЭК досрочно выполнило годовой план по добыче угля

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В честь досрочного выполнения годовой производственной программы в административно-бытовом комбинате предприятия состоялся праздничный митинг.

Символический уголь с цифрами добычи вынесла сводная бригада из руководителей очистных и подготовительных коллективов. После приема почетного рапорта о досрочном выполнении годового плана добычи, всех собравшихся поздравил директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана Виктор Климов. Он отметил, что отработка лавы №809 - первой на участке «Благодатный Глубокий» - складывалась непросто из-за сложных горно-геологических условий. Но благодаря высокому профессионализму, сплоченности очистной бригады Сергея Шмальца, внёсшей основной вклад в успех, а также всех задействованных в производственном процессе участков и служб предприятия, удалось организовать работу в ежемесячном режиме добычи угля полумиллиона и более тонн. И это большая общая победа коллектива.

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев в приветственном адресе подчеркнул, что встречать осенью новый год уже стало доброй традицией для шахтоуправления имени А.Д. Рубана. «Современная техническая оснащённость, помноженная на шахтерское умение добывать большой уголь, позволяют поднять производительность труда до лучших отраслевых показателей в России!».

В честь встречи производственного нового года в комбинате зажглась новогодняя елка. А всем участникам сводной бригады подарили маленькие елочки на память об этом трудовом достижении.

До конца календарного 2022 года остается еще три месяца. За это время на предприятии планируют завершить отработку лавы №809, произвести перемонтаж оборудования в следующую лаву и вновь приступить к добыче угля.

В целом нынешний год вполне удачно складывается для предприятия. Напомним, что в традиционном корпоративном конкурсе СУЭК в честь Дня шахтера-2022 коллектив шахтоуправления имени А.Д. Рубана победил в номинации «Лучшее предприятие в области безопасности труда» среди предприятий подземной угледобычи. Также, по итогам областного престижного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России» в номинации «Лучшая очистная бригада» победителем признан коллектив Сергея Шмальца шахты имени А.Д. Рубана. А директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана Виктор Климов стал лучшим в Кузбассе руководителем предприятия по подземной добыче.