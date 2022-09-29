На арене обезьяны-пародисты

Фото: Андрей СУСЛОВ.

До 16 октября в Кемерове продлятся гастроли новой программы Росгосцирка, в которой собраны представители самых разнообразных цирковых жанров. В программе «Цирк Zажигает огни» кузбассовцы могут увидеть на манеже лучший в мире конный аттракцион, восхититься умениями бурых медведей, оценить сложность трюков воздушных гимнастов, посмеяться над клоунскими репризами и, конечно же, прийти в полный восторг от обезьяньего номера, руководит которым народная артистка РФ Наталия Якубова.

Признанный мастер работы с обезьянами Наталия Якубова дрессирует своих питомцев без всякого принуждения. 12 обезьян под пристальным вниманием этой талантливой дрессировщицы выступают в жанре… пародии. И что они только не вытворяют на манеже! По словам самой дрессировщицы, ее номер - добрая пародия на артистов цирка. Кстати, ее питомцы - единственные в мире пародисты цирковых номеров!

Кстати, вы знаете, что в обезьяньих стаях царит матриархат? Поэтому Наталия Якубова для своих подопечных настоящий вожак, слушаются они ее почти безоговорочно. Именно почти, потому что постоянно предпринимают попытки перехитрить дрессировщицу. Но она всегда находит способ вывести их на чистую воду. В итоге ее номер не похож ни на чей другой и отличается легкостью трюков и запоминающейся сюжетной линией. Убедитесь в этом сами, приходите семьей, вам понравится!

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

1 и 2 октября, начало в 13.00

Цена билетов: от 500 до 2 200 рублей