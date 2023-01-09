От потепления к морозам: в Кузбасс придут холода до -40 градусов

Сегодня в Кузбассе резко похолодает Фото: Василий Вахрин

В ближайшие дни на погоду в Кузбассе начнет оказывать влияние холодная воздушная масса из Якутии, поэтом в регионе значительно похолодает. Прогноз на первую половину недели дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Январь оказался таким же переменчивым, как и декабрь. В праздничные дни в регионе была комфортная зимняя погода, шел снежок и даже рождественские морозы оказались не сильными. Однако уже сегодня погода начала меняться. Ночью столбики термометров повысились до отметок +1... -2 градусов, ветер усилился до 22 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду, будет идти снег и дождь, местами метели. А к вечеру резко похолодает - столбики термометров по области понизятся до -20 градусов и ниже. На погоду начнет оказывать свое влияние холодная воздушная масса из районов Якутии.

Во вторник, 10 января, ночью ожидается температура -27... -32 градусов, местами -21... -26, днем -22... -27, местами -16... -21. Днем ветер успокоится - он будет западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, ночью местами метель, на дорогах гололедица.

В среду, 11 января, ночью столбики термометров покажут -27...-32 градусов, местами до -38, днем -27... -32, местами -21... -26. Ветер будет северо-западный 2-7 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Возможен небольшой снег, на дорогах – гололедица.

В четверг, 12 января, ночью прогнозируется температура -28... -33 градусов, местами -35... -40, днем -21...-26, местами -15...-20. Подует юно-западный ветер: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12, днем 4-9, местами порывы до 15 метров в секунду. В этот день также возможен небольшой снег, на дорогах будет гололедица.