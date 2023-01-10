Иноагента Максима Галкина хотят лишить кузбасских наград

Максим Галкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасские ветераны предложили лишить областных наград артиста Максима Галкина, признанного в России иностранным агентом. Они обратились с такой просьбой к главе региона Сергею Цивилеву.

Известный пародист дважды был отмечен областными наградами. В 2004 году ему была вручена медаль «За веру и добро», а спустя почти десять лет – в 2013 году - Орден Почета Кузбасса. Ветераны Кемеровской области предложили отобрать все награды, полученные артистом в Кузбассе. Они отметили, что этих медалей удостаиваются люди, которые ведут активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России, однако Галкина к их числу отнести теперь нельзя.

Ветераны привели в качестве примера тот факт, что сентябре 2022 года пародист, уехавший за границу, был признан иностранным агентом и получал финансирование в том числе с Украины. Также авторов обращения возмутило недавнее выступление Галкина в Дубае, где он со сцены произнес украинский лозунг националистов. Члены ветеранской организации Кузбасса назвали неприемлемым такое отношение к своей Родине.

- Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград, - сказано в обращении ветеранов.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса сообщили, что Сергей Цивилев поддержал инициативу регионального совета.

Напомним, что в Кузбассе уже был инцидент, когда публичную личность лишали региональных наград. В марте 2022 года медали отобрали у прокопьевского боксера Артема Левина после того, как он высказался в соцсетях о специальной военной операции.