В Кемерове выпал первый снег

Фото: архив "КП"

Утром 29 сентября в Кемерове пошел первый снег. Снежные хлопья выпали практически во всех районах города, но вскоре растаяли.

Горожане стали активно делиться кадрами первого снега в соцсетях. Впрочем, ни для кого он не стал неожиданностью, ведь синоптики прогнозировали снегопады. Кроме того, Кемерово стал далеко не первым городом, где наблюдалось это погодное явление. Так, накануне о первом снеге сообщили жители Анжеро-Судженска. Вообще же в этом году первый снег в Кузбассе выпал еще летом - 18 августа местные жители сняли на видео побелевшую от снега гору Мустаг в Шерегеше.

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни погода существенно не изменится - осень продолжит проявлять свой прохладный характер.

Так, в пятницу, 30 сентября, ночью прогнозируется температура -1 … -6, днем -1 … +4. Будет дуть северный ветер 5-10 метров в секунду с порывами ночью до 15 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду. Ночью ожидается мокрый снег, днем - мокрый снег с дождем. Местами будут гололедные явления, на дорогах гололедица.

В субботу, 1 октября, ночью будет -2 … -7, днем -1 … +4. Ветер обещают северный 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Местами по области пройдет небольшой мокрый снег.

В воскресенье, 2 октября, ночные температуры составят -2 … -7, местами до -12, днем будет 0 … +5. Ветер ожидается переменный 2-7 метров в секунду. Ночью местами прогнозируется небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков.