ПСБ поддержит развитие спорта и спортивной инфраструктуры в Кузбассе и других регионах России

Фото: Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк».

ПСБ в рамках X Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в Кемерове подписал ряд соглашений по развитию спорта и спортивной инфраструктуры в регионах России.

Так, соглашения о сотрудничестве банк заключил с Министерством физической культуры и спорта Кузбасса, с Федерацией легкой атлетики Кемеровской области, с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы».

Сотрудничество в рамках спортивных соглашений в Кемеровской области направлено в первую очередь на создание и развитие доступной спортивной инфраструктуры массового спорта, популяризацию ценностей физической культуры и спорта и вовлечение в спортивные занятия жителей региона, включая граждан с ограниченными возможностями.

ПСБ также уделяет особое внимание развитию корпоративного спорта. Соглашение с «ВФСО «Трудовые резервы» предполагает совместное развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в России, участие в организации физкультурно-спортивных мероприятий, продвижение идей здорового образа жизни среди сотрудников и населения.

Кроме того, банк подписал соглашения с министерствами спорта Ульяновской области, Красноярского края: их цель - развитие массового, любительского и детского спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, реализация социальных проектов и проектов государственно-частного партнерства, а также поддержка федеральных проектов «Спорт - норма жизни», «Бизнес-спринт «Я выбираю спорт» и государственной программы «Развитие физической культуры и массового спорта».

- Сегодня на форуме «Россия - спортивная держава» был очень плодотворный день - мы подписали целый пакет спортивных соглашений, которые помогут совместными усилиями развивать спортивное движение в стране как среди любителей, так и профессионалов. ПСБ очень многое делает для того, чтобы спорт был доступен каждому - строим центры уличного баскетбола, поддерживаем спортивные мероприятия и активности, видим, что в регионах это приветствуется и на уровне руководителей регионов и с радостью и оптимизмом встречается жителями нашей страны. У нас есть общая цель - привлечь к активному образу жизни как юных, так и взрослых россиян и обеспечить необходимые для этого условия, - отметил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, подписавший соглашения от имени ПСБ.