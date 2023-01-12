На выходных в Кузбассе потеплеет до -9 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе в ближайшие дни ожидается комфортная зимняя погода. Прогноз погоды опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В течение этой недели погода не переставала удивлять кузбасссовцев. По данным метеорологов, днем 9 января столбики термометров показывали максимальную температуру +2 градуса, однако уже в ночь на 10 января она понизилась до отметки в -27,6 градусов. В последующие дни морозы только крепчали - это было связано с влиянием холодной воздушной массы, поступающей из районов Якутии. В ночь на 12 января на метеостанции в Кемерове (поселок Новостройка) была зафиксирована температура -34 градуса. По области холоднее всего было в Юрге -37 градусов и в селе Красное - до -39.

Синоптики отметили, что резкие перепады температуры и давления в течение суток не аномальны, но не являются климатической нормой. В такие дни необходимо следить за своим самочувствием метеозависимым людям.

В ближайшие дни кузбасовцев ждет очередная смена погоды. Уже сегодня во второй половине дня прояснение сменится на легкую облачность, и регион постепенно окажется под влиянием высотного циклона, который принесет небольшое потепление.

В пятницу, 13 января, ночью будет по-прежнему холодно -22… -27, местами -34, зато дневные температуры составят -12… -17, местами -22. Ветер будет юго-западный 7-12, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Возможен небольшой и умеренный снег, местами метели. На дорогах гололедица.

В субботу, 14 января, ночью столбики термометров будут показывать -15… -20, местами -25 градусов, днем -11… -16. Ветер по-прежнему будет юго-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью и днем прогнозируется снег, местами метели. На дорогах - гололедица.

В воскресенье, 15 января, ночные температуры будут в пределах -12… -17, местами - 22, днем -9... -14. Ветер обещают юго-западный с порывами 8-13, ночью порывы будут достигать 18-23 метров в секунду. Возможен небольшой, местами умеренный снег, метели, на дорогах - гололедица.