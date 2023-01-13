Вечер при свечах

Фото: Валерий КАЛИНИН.
Перед праздниками в музее-заповеднике «Красная Горка» открылась выставка «Пока горит свеча», созданная в рамках проекта «Домашний музей». На ней представлены новогодние предметы советского времени из семейных коллекций жителей города.
На выставке, которая продлится до 17 января, представлены елочные игрушки, бусы, флажки, конфетти и другая праздничная атрибутика. Главными экспонатами в этом году стали подсвечники. Они задают тон новогодним праздникам, придают загадочность и уют праздничным интерьерам, дарят тепло.
Самый ценный экспонат на выставке - комплект из двух антикварных серебряных подсвечников российского дореволюционного производства - настоящее произведение искусства!
Также одним из заслуживающих внимания предметов выставки стала небольшая коробка с игрушками для елочки «Малютка», которая украшала дома кемеровчан в середине 50-х годов прошлого века. Крошечные шары, фигурки парашютистов, космонавтов, а также всевозможные овощи и фрукты размером с ноготь развешивали на ветви маленькой елки.
Новогоднее настроение создадут и великолепные образцы поздравительных новогодних открыток советского времени с изображением героев советских мультфильмов, елочных игрушек, Деда Мороза и Снегурочки.
Музей-заповедник «Красная горка»
ул. Красная Горка, 17, т.: (384-2) 45-46-46
Время работы: ежедневно, с 10.00 до 17.30
Цена билетов: от 150 до 200 рублей