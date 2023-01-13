Кузбассовцы купили и отправили в зону СВО бронированную машину

Перед отправкой на Украину автомобиль модифицировали. Фото: телеграм-канал главы Междуреченска Владимира Чернова.

Жители Междуреченска подарили российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, бронированный автомобиль. Теперь бывший когда-то инкассаторским Volkswagen послужит бойцам в зоне СВО.

На машину скинулись сотрудники одной из междуреченских фирм. Идею подал один из них – Евгений Ничипурук и работяги решили ее поддержать, руководство тоже в стороне не осталось. Покупали авто с рук. Сколько заплатили, осталось секретом, но судя по объявлениям о продаже аналогичных автомобилей, сумма составила не менее полумиллиона рублей. Прежде, чем отправить машину в зону боевых действий, ее подшаманили, чтобы точно все работало, добавили брони кузову, а также перекрасили в маскировочную расцветку.

Верим, что наша крупица помощи поможет ребятам в бою и приблизит Победу, - так объяснил директор компании Евгений Москвин.

Ближайшим эшелоном техника отправится на Украину. Военные, приехавшие за ней, поблагодарили меценатов и сообщили, что это будет санитарная машина

Глава Междуреченска, узнав об инициативе горожан, поблагодарил их за помощь и выразил надежду, что для многих это послужит примером.