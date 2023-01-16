В Кемерове первые студенты заселились в общежитие РГИСИ

Студенты первой пустили в жилые помещения кошку, но не обычную, а заводную. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове сдано в эксплуатацию общежитие филиала Российского государственного института сценических искусств. Семиэтажное здание на 240 мест построили за два года. Это очередной объект Сибирского культурно-образовательного комплекса.

Просто сказка

«Прекрасные условия для прекрасных возможностей» - так единодушно оценили первые новоселы свое новое место жительства в понедельник, 16 января.

В общежитии оборудованы 60 блоков, в каждом из которых по две комнаты на двух человек, кухня, душевая, санузел и гардеробная. Также на этажах есть комнаты для стирки, сушки и глажения белья. На первом этаже - комнаты для самоподготовки, медицинский блок, где будет регулярно дежурить терапевт. Кроме того, на каждом жилом этаже обустроены комнаты для маломобильных студентов с расширенными дверными проемами, чтобы колясочники могли заезжать к себе без проблем, также для них будут работать электроподъемники.

Для занятий закуплено более тысячи единиц научно-методической литературы, в том числе часть книг получена из государственной Театральной библиотеки Санкт-Петербурга.

Рядом со зданием смонтирована спортплощадка, где оборудованы зоны для прыжков в высоту и длину, игры в теннис, беговые дорожки, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.

- Я приехала учиться из Промышленновского муниципального округа, в первом семестре снимала квартиру и, конечно, очень рада, что теперь получила место в таком общежитии. Мне рассказывали, какие бывают условия проживания для студентов, но увиденное превзошло все ожидания - все новое, чистое, большая кухня, душ, раздельный санузел. Важно, что здесь можно не просто жить, но и приятно проводить досуг: я, например, сейчас начала осваивать гитару, - рассказала будущий продюсер Ирина Зимина.

Условия проживания студентов филиала РГИСИ в понедельник оценил и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В целом ему понравилось, и он даже предложил студентам придумать название общежитию. Чтобы было душевнее.

- Мы создаем совершенно новые пространства для студентов. Это не просто спальные корпуса повышенной комфортности, в них предусмотрены места для подготовки к лекциям, коворкинг-зоны, медиацентры, спортзалы, - отметил губернатор.

Главе Кузбасса, к слову, есть с чем сравнивать: Сергей Цивилев рассказал нашему корреспонденту, что в свое время, будучи курсантом военного училища, прожил несколько лет в одном большом зале на 120 коек, с единственными умывальником и туалетом на этаже:

- Я считаю, что наши дети должны учиться и жить в лучших условиях, и поэтому уверен, что мы все сделали правильно, построив такое общежитие. Мы создаем максимально привлекательные условия, чтобы в Кузбасс приезжали учиться студенты из отдаленных муниципалитетов и других регионов и чувствовали себя здесь как дома.

Думать о будущем

В новое общежитие пока заселились 65 первокурсников - будущих артистов, режиссеров и художников-постановщиков. Новоселы при этом дали Клятву жития, пообещав сохранить в целости, сохранности и чистоте само здание и свои комнаты.

А губернатор во время общения со студентами напомнил, что перед регионом стоит задача стать культурной столицей Сибири. Для этого, по словам Сергея Цивилева, есть все возможности. Но есть проблема - без специалистов даже красивые здания театров и дворцов культуры - просто груда металла. А в Кузбассе тех же ДК - очень много. И губернатор предложил студентам филиала не ждать выпуска из вуза, а немедленно включиться в творческую работу, в том числе выезжая с программами в муниципалитеты и участвуя в региональных конкурсах. Конечно же, согласие он тут же получил. А также обещание уже в ближайшее время создать в кемеровском филиале РГИСИ студенческий театр.