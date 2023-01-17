Крещение-2023 в Кемерове: адреса купелей, советы медиков, погода

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздник Крещения Господня отмечается православными 19 января. Накануне этого дня в Кемерове начнут работать купели. Рассказываем, где они располагаются, какой будет погода и как правильно совершать обряд омовения.

Где можно окунуться в прорубь?

В праздник Крещения Господня в Кемерове будут организовано четыре места для купания.

1. Зона отдыха «Чайка» (улица 4-я Заречная, 54). Она будет открыта с 20:00 18 января до 20:00 19 января. В это время проехать по улице 5-я Заречная до «Чайки» будет нельзя, поэтому для верующих организуют парковку. С 19:00 18 января до 20:00 19 января горожане смогут оставить автомобили вдоль дороги-дублера проспекта Притомский или на действующей парковке западнее здания МСК «Кузбасс-Арена».

2. Купель храма Воскресения Христова (родник на улице 1-я Заречная, 192). Здесь можно будет окунуться с 21:00 18 января до 20:00 19 января.

3. База ГИМС МЧС России по Кемеровской области (улица Речная,1/1). Время работы: с 22:00 18 января до 06:00 19 января.

4. Восточный берег Красного озера. Купель будет работать 19 января с 12:00 до 22:00.

У каждой купели будут дежурить спасатели и сотрудники скорой помощи. Кроме того, городские службы установят палатки для обогрева, а также организуют горячий чай.

Важно! Купели у источника в честь Святой Блаженной Ксении Петербургской в поселке Боровой в этом году не будет. Как пояснили в мэрии, это связано с продолжающейся реконструкцией на территории храма.

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О чем следует помнить, совершая обряд омовения?

Существует несколько мер предосторожности при окунании в купель на Крещение. Так, погружаться в ледяную воду следует лишь здоровым людям.

- В течение первого месяца после любого заболевания не рекомендуем закаливание. Ну, а в дальнейшем если состояние стабильно, то посещение купели не противопоказано, – рассказал заведующий пульмонологическим отделением КОКБ им. Беляева Дмитрий Ситников.

Купание противопоказано людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, болезнями почек, сахарным диабетом. Дмитрий Ситников объяснил, что погружение в ледяную воду – это стресс для организма, поэтому оно может вызвать обострение хронических заболеваний. Также медики не рекомендует окунаться в прорубь беременным, детям и людям старшего возраста.

В купель запрещено заходить нетрезвым, а также нельзя прыгать и скапливаться на льду большими группами. Непосредственно перед погружением нужно разогреться, сделав разминку. С головой в холодную воду окунаться не обязательно. Задерживаться в ледяной воде также не нужно: рекомендуется находиться в проруби не более минуты, а новичкам будет достаточно 10-30 секунд. После этого необходимо обтереться махровым полотенцем, одеться и выпить горячего чаю.

Какой будет погода?

В этом году кузбассовцев ждут крещенские морозы. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 19 января в Кузбассе температура понизится до отметок -17... -22 градусов. Усложняться погода будет порывистым северо-западным ветром и осадками в виде снега.

Днем 19 января морозная погода сохранится - основной фон температуры будет -9... -14 градусов, местами до -19. В Кемерове будет преимущественно без осадков, по области сохранится небольшой снег.