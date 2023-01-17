Министр образования Кузбасса высоко оценила профориентационную работу КемГМУ Минздрава России

Фото: Пресс-служба КемГМУ

В ходе рабочего визита в Кемеровский государственный медицинский университет министр образования Кузбасса Софья Балакирева посетила морфологический корпус, где ознакомилась с цифровыми средствами обучения студентов и анатомическим музеем вуза. В центре симуляционного обучения и аккредитации медицинского университета министр встретилась со школьниками – участниками проекта «Медицинские классы в КемГМУ».

В морфологическом корпусе Софья Балакирева ознакомилась с работой одной из площадок профориентационного проекта вуза, в том числе с современным оборудованием, которым располагает кафедра морфологии и судебной медицины, обновленными учебными комнатами, анатомическим музеем. В уникальном анатомическом музее КемГМУ Минздрава России, напомним, собрано более 1 тысячи уникальных препаратов, которые используются в учебном процессе, в научной работе и во время профориентационных занятий.

Университетская суббота для школьников проходит в разных корпусах и локациях вуза, в том числе в центре симуляционного обучения и аккредитации, укомплектованном высокотехнологичным дорогостоящим оборудованием. Преподают медицинские дисциплины в «Медицинских классах в КемГМУ» - более 70 докторов и кандидатов наук, профессоров, доцентов и преподавателей Кемеровского медуниверситета.

- Одно дело, когда ты в школе мечтаешь стать врачом. Второе - когда приходишь в медицинский вуз, смотришь это оборудование. Но главное - это преподаватели, которые могут вдохновить, показать, сориентировать на то, чтобы выбрать профессию. Мы были в аудитории, и ребята подняли руки – те, кто планирует поступать – это практически 70-80%. И по факту это уже так. Я считаю, это прекрасный результат, который говорит о том, что этот проект эффективен, – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Софья Юрьевна пообщалась со старшеклассниками, которые в прошедшую Университетскую субботу в КемГМУ знакомились с анатомией и гистологией, педиатрией и неонатологией, основами сестринского дела, травматологией и ортопедией. Обучающиеся восьмых классов под руководством доцента кафедры поликлинической терапии, последипломной подготовки и сестринского дела, к.м.н., доцента Леонида Исакова и ассистента кафедры поликлинической терапии, последипломной подготовки и сестринского дела Татьяны Андросенко изучали алгоритмы оказания первой помощи, ухода за больными, учились выполнять внутримышечные, внутрикожные, подкожные и внутривенные инъекции.

Девятиклассники, в свою очередь, приняли участие в работе элективного курса «Травматология и ортопедия». Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, к.м.н., доцент Владимир Рудаев рассказал об основных принципах диагностики и лечения при повреждениях опорно-двигательного аппарата различной локализации, показал методики наложения гипсовых повязок.

Обучающиеся 10-х классов под руководством ассистентов кафедры педиатрии и неонатологии Натальи Поповой и Алены Постниковой узнали алгоритм профилактического обследования ребенка, приняли участие в педиатрическом квизе.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Будущие выпускники школ посетили кафедру морфологии и судебной медицины. Ассистент кафедры Евгения Астафьева познакомила их с основами миологии: на интерактивной 3D - площадке «Anatomagе» и уникальных пластинатах 11-классники изучали мышечную систему.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Отметим, что Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России занимает активную позицию в части профориентации школьников региона в медицину. В вузе реализуются как традиционные, так и инновационные формы работы. Это и встречи с выдающимися специалистами, и экскурсии в центре симуляционного обучения и аккредитации, и мастер-классы, и интеллектуальные игры-квизы, и профориентационные квесты.

- Мне очень нравятся курсы. Нам предоставляют возможность познакомиться с микробиологией, химией, изучаем навыки оказания первой помощи. Все очень увлекательно. Преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета настоящие профессионалы своего дела, с которыми нам очень интересно, - поделилась Дарья Батурова, восьмиклассница Лицея №62 г. Кемерово.

Проект «Медицинские классы в КемГМУ» реализуется по инициативе ректора, профессора Татьяны Попонниковой с 2019 года. Каждую субботу школьники посещают медицинский университет и знакомятся со специальностями, расширяют свои знания в области медицины. Кроме того, специалисты КемГМУ выезжают на все доступные профориентационные площадки. За три года мероприятия вуза по профориентации уже охватили более 20 тысяч ребят. А в проекте «Медицинские классы в КемГМУ» с 2019 года приняли участие более 600 школьников.

В рамках образовательного модуля силами профессорско-преподавательского состава университета с большой заинтересованностью и самоотдачей проведено более 200 занятий разных элективных курсов

- Школьники, будущие абитуриенты, посещающие профориентационные мероприятия, – это молодые люди с высокой мотивацией, которые должны убедиться, что медицина – это действительно тот самый выбор, которому они могут посвятить свою жизнь. Или, наоборот, усомниться в том, что это выбор правильный. Будет лучше, если они это сделают до того, как окажутся студентами медицинского вуза. Такие занятия во многом позволяет им адаптироваться к достаточно непростой жизни студентов медицинского вуза. Они погружаются в эту атмосферу, видят объём тех знаний, которые им предстоит постичь, видят их разнообразие. И это во многом облегчает им путь в медицинское образование, делает разнообразнее их жизнь на первом курсе, потому что они практически сразу включаются в научную деятельность, в творческую жизнь вуза. У медицинского университета очень высокая планка, и мы обязаны её держать, потому что наша главная цель – подготовка кадров для отрасли здравоохранения, где качество не может быть компромиссом, – отметила ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.

ДЛЯ СПРАВКИ

Стать участником группы «Медкласс ПЛЮС» могут школьники 10-11 классов, пройдя регистрацию.

В «Виртуальный медицинский класс» можно попасть ссылке.

Погружение в мир медицины продолжается. КемГМУ Минздрава России ждет ребят на профориентационных площадках.