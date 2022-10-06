Искусство отскока

Фото: Росгосцирк.

В новой программе Росгосцирка, гастролирующей в Кемерове, есть номер, который зрителям редко доводится увидеть - жонглирование на отскоке. В мире единицы владеют такой техникой, и в их числе - Энрико Аннаев, цирковой артист в четвертом поколении из династии Сквирских-Аннаевых.

Как все цирковые дети он с раннего возраста готовился выступать на манеже в жанре эквилибристики, но с 15 лет в его жизнь совершенно случайно вошло жонглирование, покорившее его целиком. В 20 он уже вышел на арену со своим оригинальным номером, «фишка» которого - сложные траектории, по которым летят мячи. И произвел такой фурор, что его сразу же пригласили на международный конкурс в Германию, откуда он вернулся с победой. С тех пор жонглер уже десять лет подряд занимает первые и призовые места на мировых и европейских цирковых фестивалях. То, что делает с мячиками Энрико Аннаев, описать очень сложно, ведь он управляет ими не только руками, но и ногами!

По признанию самого артиста, чтобы номер стал таким великолепным, каким его зрители видят на сцене, потребовалось более полутора лет. Кроме того, помимо сложной трюковой части, нужно постоянно совершенствовать хореографию.

Этот и другие уникальные номера можно увидеть в программе «Цирк Zажигает огни» до 16 октября включительно. Приходите всей семьей, будет интересно!

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

8 октября, начало в 17.00

9 октября, начало в 13.00

Цена билетов: от 500 до 2 200 рублей