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Общество6 октября 2022 5:32

Швейные предприятия Кузбасса переключились на пошив вещей мобилизованным

Кузбасские мастерицы шьют экипировку для бойцов даже в выходные дни
Елизавета ДОБРОЛЮБОВА
В Кемерове для солдат шьют шапки и тактические носилки. Фото автора.

В Кемерове для солдат шьют шапки и тактические носилки. Фото автора.

В Кузбассе швейные предприятия начали выпускать экипировку для мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Сейчас амуницию шьют 11 организаций - они переориентировали свою деятельность и начали производить спальные мешки, тельняшки, дождевики, балаклавы и другие товары для солдат. Одним из таких предприятий стало кемеровское ООО «СибКонТекс». Директор Оксана Сахарова рассказала «Комсомолке», как им удалось так быстро начать производить товары для участников СВО и почему женщины готовы помогать военнослужащим даже в выходные дни.

Шапки для мобилизованных

Днем работа в швейном цехе в самом разгаре. В основном здесь трудятся женщины, шьют трикотажную одежду ярких расцветок - ведь предприятие в основном производит детскую одежду, известную всем горожанам под маркой Crockid. Но недавно на производстве появились новые позиции - темно-зеленые и темно-синие мужские шапки и тактические носилки.

Компании не впервой перестраиваться под запросы общества. Так, в разгар пандемии коронавируса предприятие быстро среагировало на вызовы, связанные с распространением инфекции, и начало производить многоразовые тканевые маски. Конструкторы разработали лекала, поэкспериментировали с резинками и силиконовыми вставками и в итоге наладили производство. За весь период пандемии на предприятии сшили для кузбассовцев 15 тысяч масок!

Сейчас, после объявления в стране частичной мобилизации, компания откликнулась на призыв властей помочь солдатам с амуницией и начала шить шапки. На этот раз не пришлось разрабатывать лекала и выкройки: на предприятии и раньше производили подобные товары, поэтому смогли наладить производство очень быстро.

Шапки на 50% сделаны из шерсти и 50% из акрила.

Шапки на 50% сделаны из шерсти и 50% из акрила.

Шапки для мобилизованных сначала вяжут в вязальном цехе, потом отпаривают и затем сшивают в швейном цехе. На последнем этапе группа контроля проверяет каждое изделие - чтобы не было брака.

Шапки для мобилизованных сначала вяжут, потом отпаривают.

Шапки для мобилизованных сначала вяжут, потом отпаривают.

На последнем этапе группа контроля проверяет каждое изделие

На последнем этапе группа контроля проверяет каждое изделие

- На вид шапки выглядят легкими, но они теплые, сделаны из смесевой пряжи - 50% шерсть и 50% акрил. Такие шапки удобно носить под каской, - рассказала директор Оксана Сахарова.

Шапки производят двух размеров 46-54 и 58-60. В день мастерицы изготавливают по 400 изделий. Всего же на предприятии должны сшить 3 200 шапок, причем в кратчайшие сроки - уже к понедельнику, 10 октября.

Собираем всем миром

После объявления частичной мобилизации в социальных сетях начали появляться группы неравнодушных, которые собирают вещи для мобилизованных. Кузбасские женщины сами шьют и вяжут все необходимое для солдат, а также привлекают других мастериц. Сотрудницы «СибКонТекс» тоже не остались в стороне: они вышли на создателей группы с предложением помочь, и в ответ им поступил заказ сделать тактические носилки. Работа небольшая - необходимо всего лишь сшить между собой стропы - но при этом неоплачиваемая, на добровольных началах.

Тактические носилки

Тактические носилки

- Мы провели собрание коллектива и объявили, что желающие могут добровольно шить носилки. Откликнулись многие, и хотя бы день в месяц они потратили свой выходной на эту работу. Даже бухгалтеры у нас выходят и шьют, кто-то берет работу на дом. Все понимают, что это может коснуться каждого из нас, поэтому мы должны помочь, - рассказала технолог Наталья Мисалева.

По словам специалиста, на предприятии могут шить и другие товары для мобилизованных: кальсоны, балаклавы, нательные рубашки. На производстве работают конструкторы, которые могут сделать соответствующие выкройки. Сотрудники компании готовы подключиться к работе, чтобы солдатам было тепло и комфортно.

КСТАТИ

Кузбасс готов обеспечить мобилизованных всем необходимым. На днях губернатор Сергей Цивилев лично посетил два учебных центра в Омской области и проверил условия размещения и снабжение кузбасских бойцов. На данный момент для солдат направляют теплые вещи и другие необходимые товары. Всего в перечень входят 23 позиции, в том числе, спальные мешки, сапоги, тельняшки, носки, балаклавы, дождевики, а также фонарики, батарейки, наколенники, коврики и др.

Общество: ВОПРОС ДНЯ