Швейные предприятия Кузбасса переключились на пошив вещей мобилизованным

В Кемерове для солдат шьют шапки и тактические носилки. Фото автора.

В Кузбассе швейные предприятия начали выпускать экипировку для мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Сейчас амуницию шьют 11 организаций - они переориентировали свою деятельность и начали производить спальные мешки, тельняшки, дождевики, балаклавы и другие товары для солдат. Одним из таких предприятий стало кемеровское ООО «СибКонТекс». Директор Оксана Сахарова рассказала «Комсомолке», как им удалось так быстро начать производить товары для участников СВО и почему женщины готовы помогать военнослужащим даже в выходные дни.

Шапки для мобилизованных

Днем работа в швейном цехе в самом разгаре. В основном здесь трудятся женщины, шьют трикотажную одежду ярких расцветок - ведь предприятие в основном производит детскую одежду, известную всем горожанам под маркой Crockid. Но недавно на производстве появились новые позиции - темно-зеленые и темно-синие мужские шапки и тактические носилки.

Компании не впервой перестраиваться под запросы общества. Так, в разгар пандемии коронавируса предприятие быстро среагировало на вызовы, связанные с распространением инфекции, и начало производить многоразовые тканевые маски. Конструкторы разработали лекала, поэкспериментировали с резинками и силиконовыми вставками и в итоге наладили производство. За весь период пандемии на предприятии сшили для кузбассовцев 15 тысяч масок!

Сейчас, после объявления в стране частичной мобилизации, компания откликнулась на призыв властей помочь солдатам с амуницией и начала шить шапки. На этот раз не пришлось разрабатывать лекала и выкройки: на предприятии и раньше производили подобные товары, поэтому смогли наладить производство очень быстро.

Шапки на 50% сделаны из шерсти и 50% из акрила.

Шапки для мобилизованных сначала вяжут в вязальном цехе, потом отпаривают и затем сшивают в швейном цехе. На последнем этапе группа контроля проверяет каждое изделие - чтобы не было брака.

Шапки для мобилизованных сначала вяжут, потом отпаривают.

На последнем этапе группа контроля проверяет каждое изделие

- На вид шапки выглядят легкими, но они теплые, сделаны из смесевой пряжи - 50% шерсть и 50% акрил. Такие шапки удобно носить под каской, - рассказала директор Оксана Сахарова.

Шапки производят двух размеров 46-54 и 58-60. В день мастерицы изготавливают по 400 изделий. Всего же на предприятии должны сшить 3 200 шапок, причем в кратчайшие сроки - уже к понедельнику, 10 октября.

Собираем всем миром

После объявления частичной мобилизации в социальных сетях начали появляться группы неравнодушных, которые собирают вещи для мобилизованных. Кузбасские женщины сами шьют и вяжут все необходимое для солдат, а также привлекают других мастериц. Сотрудницы «СибКонТекс» тоже не остались в стороне: они вышли на создателей группы с предложением помочь, и в ответ им поступил заказ сделать тактические носилки. Работа небольшая - необходимо всего лишь сшить между собой стропы - но при этом неоплачиваемая, на добровольных началах.

Тактические носилки

- Мы провели собрание коллектива и объявили, что желающие могут добровольно шить носилки. Откликнулись многие, и хотя бы день в месяц они потратили свой выходной на эту работу. Даже бухгалтеры у нас выходят и шьют, кто-то берет работу на дом. Все понимают, что это может коснуться каждого из нас, поэтому мы должны помочь, - рассказала технолог Наталья Мисалева.

По словам специалиста, на предприятии могут шить и другие товары для мобилизованных: кальсоны, балаклавы, нательные рубашки. На производстве работают конструкторы, которые могут сделать соответствующие выкройки. Сотрудники компании готовы подключиться к работе, чтобы солдатам было тепло и комфортно.

КСТАТИ

Кузбасс готов обеспечить мобилизованных всем необходимым. На днях губернатор Сергей Цивилев лично посетил два учебных центра в Омской области и проверил условия размещения и снабжение кузбасских бойцов. На данный момент для солдат направляют теплые вещи и другие необходимые товары. Всего в перечень входят 23 позиции, в том числе, спальные мешки, сапоги, тельняшки, носки, балаклавы, дождевики, а также фонарики, батарейки, наколенники, коврики и др.