Россельхозбанк открыл новый офис в Ленинск-Кузнецком

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

18 января Кемеровский филиал Россельхозбанка торжественно открыл новый современный офис в городе Ленинск-Кузнецке по адресу: пр. Ленина, 29.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства по АПК Кузбасса и развитию сельских территорий Денис Ильин, и.о. директора Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Баженов, глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгений Никитин, ИП ГКФХ Печеркин Алексей.

В новом офисе жители Ленинск-Кузнецкого и близлежащих территорий смогут подать заявку на ипотеку, потребительский кредит, рефинансирование действующих кредитов других банков, оформить платежную карту, получить консультацию по продуктам и услугам банка, открыть текущие и накопительные счета, подключить дистанционное банковское обслуживание. Открытие нового современного офиса сделает услуги еще более доступными и удобными для жителей округа. В офисе созданы все условия для удобства посетителей: в клиентском зале организована комфортная зона ожидания, предусмотрена электронная очередь, работает зона 24/7, где держатели карт РСХБ могут круглосуточно воспользоваться полным спектром банковских услуг.

- Сегодня мы открыли в Ленинск-Кузнецке дополнительный офис, который будет обслуживать и физических, и юридических лиц. Мы долго искали место для переезда из старого офиса, куда было не очень удобно добираться, и в итоге у нас получилось найти отличное место в самом центре города, куда всегда будет удобно прийти нашим клиентам. У Ленинск-Кузнецкого округа большой экономический потенциал: здесь представлены все отрасли, в том числе и АПК - приоритет Россельхозбанка. Здесь работают фермерские хозяйства, одни из лучших в Кузбассе, здесь активно развивается перерабатывающая промышленность. Наша задача - поддержать все эти начинания, - отмечает и.о. директора Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Баженов.

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

- Россельхозбанк многие годы является главным партнером для сельхозтоваропроизводителей, многие кузбасские аграрии пользуются его сервисами и услугами, что помогает им динамично развиваться. Открытие нового офиса в одном из главных аграрных округов Кузбасса дает возможность как жителям, так и сельским предпринимателям более оперативно получать банковские услуги. Такое ориентирование на клиентов делает жизнь на селе комфортнее, а сельскую экономику - крепче, - прокомментировал заместитель председателя Правительства Кузбасса по АПК и развитию сельских территорий Денис Ильин.

Евгений Никитин, глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, сказал:

- Я являюсь клиентом «Россельхозбанка» более 20 лет. Знаю, что немало сельскохозяйственных предприятий, работающих на территории муниципального округа, также доверяют этому банку и охотно участвуют в ярмарках и фестивалях. В прошлом году наши мукомольные и семеноводческие хозяйства приняли участие в фермерском фестивале «Свое», который был организован Россельхозбанком в Кемерове совместно с Правительством Кузбасса. Отмечу, что в ближайшем будущем мы планируем построить новый микрорайон в пос. Лапшиновка со всей инфраструктурой и социальными объектами. Для реализации этого масштабного проекта в настоящее время ведется работа по расширению границ сельской территории. В общей сложности предполагается возвести порядка 150 домов. Вместе с Россельхозбанком мы постараемся создать условия, при которых людям будет легче приобрести жилье на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа через льготную программу кредитования, так называемую сельскую ипотеку. Возможно, со временем мы найдем и другие форматы сотрудничества, ведь банк социально ориентирован.

Алексей Печеркин, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, рассказал:

- Более 30 лет я занимаюсь выращиванием зерновых культур. Предложениями Россельхозбанка пользуюсь с 2000 года. Поначалу я нередко кредитовался, а последние десять лет в основном пользуюсь такими банковскими продуктами, как депозит и лизинг. В этом банке предлагают выгодные ставки по депозиту и дают возможность приобрести технику и оборудование на специальных условиях, в том числе с использованием мер государственной поддержки.