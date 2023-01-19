В Кузбассе похолодает до -40 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

На выходных над Кузбассом установится антициклон, который будет закачивать холодную воздушную массу из районов Якутии, поэтому в регионе вновь похолодает. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Январь славится своими холодами, ведь не зря в народном календаре на него приходятся и «рождественские» и «крещенские» морозы. В этом году на Рождество в регионе сильных понижений температуры не было, а вот крещенские морозы все же посетят Кузбасс, но с небольшой задержкой.

В пятницу, 20 января, ночные температуры будут в пределах -13... -18 градусов, местами -23, днем -10... -15, местами -20. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное, его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Местами возможен небольшой и умеренный снег, поземки.

В субботу, 21 января, ночью похолодает до -24... -29 градусов, местами до -35, по югу местами -17... -22, днем температура будет -21... -26, местами -31, по югу местами -14... -19. Ветер обещают северо-западный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, только по югу области пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 22 января, ночью прогнозируется -30... -35 градусов, местами -40, днем -18... -23, местами до -28. Ветер подует юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков.