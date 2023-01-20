Звезды зажигаются

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.
Городской фестиваль «Рождественские звезды» ежегодно проходит в январе вот уже несколько лет. Это большое мероприятие для учреждений культуры Кемерова, где ребятишки представляют свои творческие музыкальные, театральные и хореографические номера. Причем часто в синтезе разных видов искусства.
Ежегодно в фестивале принимают участие около 500 детей. И несмотря на то, что фестиваль детский, зрителей порадуют и шикарные костюмы, и яркие красочные декорации, и свет со звуком. А все это в совокупности создает атмосферу настоящего праздника искусств и волшебной рождественской сказки для детей и их родителей.
Каждый год тематика фестиваля разная, например, в 2021 году, она была посвящена игрушкам, в 2022 - мультфильмам, в этом году творческие номера будут представлены на тему сладостей.
К слову, перед концертом в фойе филармонии зрители смогут увидеть различные художественные локации и устроить в любой из них фотосессию.
Филармония Кузбасса
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
20 января, начало в 16.00
Вход свободный