Во время приговора экс-гендиректор «Зимней вишни» грустно позировал журналистам

Перед заседанием Вячеслав Вишневский спросил журналистов, откуда его удобнее фотографировать. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Сегодня, 7 октября, в Центральном районном суде Кемерова вынесли приговор Вячеславу Вишневскому - бывшему гендиректору торгового центра «Зимняя вишня», в котором во время пожара в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В сентябре этого года Вишневский признал свою вину в даче взятки (семь миллионов рублей) бывшей начальнице Госстройнадзора Танзиле Комковой. Во время своего последнего слова он выразил «глубочайшие соболезнования близким и родственникам погибших» во время пожара людей и попросил назначить ему минимальное наказание.

Перед окончательным вынесением приговора экс-гендиректор был достаточно спокоен. И хотя он не отвечал на вопросы журналистов ни об апелляции, ни о своих переживаниях, создавалось ощущение, что он уже смирился с предстоящим наказанием и просто покорно ждал его оглашения. Перед началом заседания он с грустным лицом, но спокойно спрашивал у журналистов, как и где ему лучше разместиться, чтобы его было удобно фотографировать. Во время объявления назначенного наказания выражение его лица не изменилось, но взгляд стал отрешенным.

Свой приговор бывший гендиректор встретил молча, без вопросов.

Ранее прокуратура запросила для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа. Однако сегодня, 7 октября, ему назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф равный трехкратному размеру взятки, то есть 21 млн рублей. Для этого наложен арест на счета с деньгами и имущество бывшего гендиректора. Пока приговор не вступит в законную силу, Вячеслав Вишневский будет находиться в СИЗО.

После вынесения приговора бывший гендиректор продолжал молчать на вопросы о том, как он отнесся к приговору. К судье у него никаких вопросов не оказалось. Также ни он, ни его адвокат ничего не сказали по поводу того, будут ли они обжаловать приговор: этот вопрос они обсудят в течение следующей недели.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось в ноябре 2020 года. В 2018 году, когда произошел пожар в «Зимней вишне», Вишневский жил в Испании. Он скрывался от следствия, его объявили в международный розыск. Почти через год экс-гендиректора ТРЦ задержали в Польше и в марте 2020-го передали российской стороне.

Напомним, что в октябре суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему: руководство торгового центра, сотрудники фирмы, которая должна была осуществлять противопожарную безопасность, охранник ТРЦ и двое пожарных. Все они приговорены к лишению свободы на срок от пяти до 14 лет.

Еще одно уголовное дело находится сейчас на стадии судебного следствия. В нем фигурирует бывший начальник Главного управления МЧС России по Кузбассу Александр Мамонтов и начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григорий Терентьев.