Полпред президента Анатолий Серышев поставил Кузбасс в пример другим регионам

Фото: АПК.

На заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО главы субъектов страны обсудили, как выполняются национальные проекты.

В Сибири таких проектов, которые определяются на федеральном уровне, уже 13 штук. На их воплощение в жизнь выделили больше 700 миллиардов рублей. В округе, благодаря проектам, создали больше 34 тысяч мест в детских садах и еще 26 тысяч - в школах. Помимо этого, открыли около 300 ФАПов, построили новые квартиры для жителей аварийных домов (таких было 44 тысячи), а большле 7,6 млн кв. м жилья вводится в округе каждый год. Также облагорожено больше 1,5 тысячи общественных пространств и находится в процессе ремонта около девяти тысячи км дорог.

Анатолий Серышев отметил, что сейчас в штатном режиме выполняются следующие нацпроекты: «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт». Правда, реализация проектов проходит не без сложностей: есть случаи несвоевременного ввода объектов в пользование или слишком долго оформляются необходимые для эксплуатации документы. Полпред президента призвал оперативно решать эти вопросы.

Среди прочего Анатолий Серышев привел в пример Кузбасс как область, в которой в самые краткие сроки построили объекты мирового уровня – и это несмотря на санкции и погодные условия.

- Все это мы делаем для того, чтобы создать комфортные условия жизни для каждого кузбассовца даже в самых маленьких городах, поселках, чтобы люди не стремились уезжать из Сибири, а напротив, приезжали сюда жить и работать. Эту работу мы с вами, уважаемые главы регионов, сможем сделать сообща, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

По окончании совещания в приоритет поставили закупку медоборудования «Здравоохранение», решение экологических проблем, а также создание дополнительных мест в учебных учреждениях.