В Кузбассе осудили мужчину, который планировал воевать за Украину

Осужденный 21-летний кемеровчанин был активным противником внутренней и внешней политики страны. Фото: УФСБ России по Кемеровской области.

В Кузбассе вынесли приговор 21-летнему жителю Кемерова, который собирался отправиться воевать на Украину, правда, на стороне киевского режима. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.

Кемеровчанин не скрывал противорадикальных идей национализма, которых придерживался: его тело украшали противоправные татуировки. Будучи активным противником внешней и внутренней политики России, в апреле 2022-го он вступил в переписку с неизвестными в одном из мессенджеров, в результате чего его и завербовали для участия в боевых действиях на стороне Украины. Целый месяц кемеровчанин активно получал инструкции, как перебраться на территорию незалежной, чтобы попасть на передовую, а затем его задержали.

Своих праворадикальных взглядов парень не скрывал, наоборот выставлял их напоказ. Фото: УФСБ России по Кемеровской области.

В ходе обыска его дома у него нашли соответствующую литературу, в которой, помимо всего прочего, описаны оправдания режима фашистской Германии времен Второй мировой войны. Вместе с книгами изъяли и одежду с противозаконной символикой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о приготовлении в участии в вооруженном формировании на территории другой страны (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ). А на днях Заводский районный суд Кемерова признал кузбассовца виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Приговор вступил в законную силу.

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