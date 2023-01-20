От извержения вулкана до живых картин: чем привлекают кузбассовцев обновленные учреждения культуры

В Кузбассе капитально ремонтируют дома культуры. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

19 января министр культуры и национальной политики Анна Ивановна Юдина совместно с областными СМИ осмотрела обновленные культурные объекты города Белово. Там за последние месяцы открылся новый этнокультурный центр в селе Заречное, были капитально отремонтированы два дома культуры и городской музейно-выставочный центр.

Самый уникальный объект – этноцентр «Заречное». Заречное – это небольшое село, место проживания коренного народа Кузбасса – телеутов. Но до недавней поры здесь просто не было своего ДК.

Центр со зрительским залом на 50 человек построили всего за полгода. Здесь есть и студия национальных ремесел с действующими ткацкими станками, и студия по изучению телеутского языка, и библиотека с уникальными книгами на телеутском языке, с QR-кодами, по которым можно прослушать традиционные песни. По словам директора этноцентра Светланы Тыдыковой, это поможет сохранять самобытную культуру телеутов, обучать детей языку, носителей которого осталось не так много. Наконец – просто оживит село, где раньше было трудно организовывать культурные мероприятия. Как раз накануне приезда министра здесь широко отметили национальный праздник «Пельменек».

Беловский музейно-выставочный центр, обновленный в рамах нацпроекта «Культура», также по-хорошему впечатляет. На смену старым экспозициям пришли картины, «оживающие» при наведении планшета, шлем виртуальной реальности «Бачатская копь», позволяющий почувствовать себя шахтером с кайлом в руках, интерактивная песочница, где можно своими руками насыпать вулкан и вызвать его извержение (в окрестностях города в доисторические времена был подводный вулкан). Для туристов есть мини-типография, делающая моментальные фирменные снимки на память и сувениры, изготовляемые в 3D-принтере. Только за период новогодних каникул музей посетило около полутора тысяч человек.

В двух детских школах искусств, реконструированных в Беловском городском округе в 2022 году, также есть на что посмотреть. Здания в поселках Бачатский и Новый Городок, которые не перестраивались с советских времен, были капитально отремонтированы от крыши до прилегающей территории, получили свои уникальные дизайн-коды и новые возможности. Скажем, в ДШИ №76 (Бачатский) открылся класс компьютерного дизайна для детей, заработала первая в городских ДК гончарная мастерская. А В ДШИ №63 установили новый светодиодный экран на сцене, оснастили интерактивными панелями в классах и фойе, приобрели два новых пианино «Н. Рубинштейн НР 121» и испанские гитары – прямиком из Испании.

Благодаря реализации нацпроекта посещаемость культурных учреждений в Кузбассе выросла на 20% (до 48,4 млн посетителей за 2022 год). И это – только начало, на 2023 год по Кузбассу запланированы еще более масштабные обновления. Из самого приметного Анна Юдина отметила закупки нового звукового и светового оборудования для трех государственных театра Кузбасса – театра драмы в Кемерове, Новокузнецкого драмтеатра и Музыкального театра имени А.К. Боброва, капитальный ремонт кемеровского Театра кукол имени Гайдара. Это не считая капремонтов нескольких ДК, создания виртуальных концертных залов, модельных библиотек и многого другого.