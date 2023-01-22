Кемеровчанину оторвало два пальца петардой в кинотеатре

От взрыва петарды пострадал охранник кинотеатра. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове 33-летний охранник кинотеатра «Юбилейный» получил травму на рабочем месте из-за петарды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Несчастный случай произошел в субботу, 21 января. Около половины пятого в дежурную часть полиции поступило сразу несколько звонков о громком хлопке возле кинотеатра «Юбилейный». К месту происшествия отправился наряд, который по приезду увидел у входа в кинотеатр целую лужу крови на снегу.

- Установлено, что в здании кинотеатра один из сотрудников из-за неосторожного обращения активировал петарду. Его коллега, заметивший неладное, попытался выкинуть петарду на улицу, но не успел: уже на самом выходе она взорвалась у него в руках, - сообщили в пресс-службе главка МВД Кузбасса.

В результате мужчине, работавшему охранником в кинотеатре, повредило кисть правой руки и оторвало два пальца. Из-за травматической ампутации пальцев ему понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством..В зависимости от нанесенного вреда здоровью пострадавшего, нарушителю может грозить вплоть до уголовной ответственности. Правда, как уточнили в прокуратуре Кемеровской области, которая также проводит проверку случившегося, нарушителю, который едва не рванул петарду в общественном месте, еще нет 18 лет.

В связи с данным случаем, полиция Кузбасса напоминает, что все виды фейерверков и петард предназначены для использования на улице. Оптимальным местом для использования пиротехники может быть большая открытая площадка - двор, сквер или площадь - свободная от деревьев и построек, в радиусе сто метров от которой не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и так далее.

Не пытайтесь заставить сработать изделие, если оно не сработало по каким-либо причинам, не разбирайте пиротехнические изделия. Крайне опасно сушить намокшие петарды и фейерверки на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и тому подобное.