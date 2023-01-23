В Кузбассе потеплеет до -5 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбасс на смену 40-градусным морозам пришли потепление и снегопады. Всю предстоящую неделю погода будет комфортной, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Кузбасс продолжает качать на температурных качелях: каждые несколько дней в регионе происходят перепады атмосферного давления и смена метеоусловий. Так, на выходных по области фиксировались экстремально низкие температуры. Самой морозной была ночь с 21 на 22 января: в Яи столбики термометров опустились до отметки -44 градусов, в Кемерове до -38. Однако к началу новой недели погода вновь сменилась. Кузбасс попал под влияние высотного циклона, который принес потепление и снегопады. Сегодня утром снегом засыпало в основном север Кузбасса и его центральную часть, в обед осадки уже наблюдались по всей территории области.

По прогнозам, предстоящая неделя ожидается с комфортными для января температурами и осадками. Так, во вторник, 24 января, ночные температуры составят -12... -17 градусов, дневные -8... -13. Будет дуть западный порывистый ветер (его скорость составит - до 16 метров в секунду), идти снег. Местами возможны метели.

В среду, 25 января, ночью температура будет в пределах -13... -18 градусов, местами до -28, днем -9... -14, местами до -19. Ветер будет западный с порывами до 14 метров в секунду. По области пройдет снег от небольшого до умеренного.

В четверг, 26 января, ночью столбики термометров будут показывать -13... -18 градусов, местами -28, днем потеплеет до -5... -10. Подует юго-западный ветер, ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16. Переменная облачность, небольшой снег.

До конца недели погода будет переменчивой, но сильных морозов не ожидается. Синоптики предупредили, что на трассах прогнозируется ухудшение видимости при усилении ветра и осадках, а также гололедица и снежные накаты.