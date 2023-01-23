Россельхозбанк и Кузбасская ГСХА подвели итоги «Школы фермера-2022»

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Наряду с финансированием отрасли Россельхозбанк в 2022 году реализовал целый комплекс мероприятий по повышению кадрового потенциала АПК. Одним из них стал образовательный проект по подготовке и повышению квалификации аграриев «Школа фермера». В 2022 году по традиции он проходил на базе Кузбасской ГСХА. По его итогам сельское хозяйство области обрело 30 квалифицированных и хорошо подготовленных специалистов, всего за время реализации проекта их число составило порядка 100. В рамках Школы были охвачены специальности: «Экономика и управление птицеводческим хозяйством», «Экономика и управление сити-фермой», «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства», «Организация и управление мясным скотоводством», «Сельский и агротуризм».

«С каждым новым потоком проект «Школа фермера» набирает обороты и становится все более популярным. Академия и Минсельхоз Кузбасса заинтересованы в том, чтобы в АПК работали предприниматели с уверенной бизнес стратегией, и оригинальным подходом к ведению своего дела. Мы будем рады, если и в этом году Россельхозбанк продолжит взаимодействовать с вузом как в рамках данного проекта, так и по другим направлениям», — подчеркнул ректор Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

«Благодаря партнеру «Школы фермера» — Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии — фермеры максимально вовлечены в процесс обучения, ведь со слушателями работали профессионалы своего дела — это преподаватели КузГСХА и компании-партнеры проекта. Программа достаточно насыщенная — 312 часов профессиональной переподготовки — предполагала не только лекции, но и выездные занятия на ведущих сельскохозяйственных предприятиях, в завершении — защита бизнес-планов. Всего лишь 2 месяца обучения, и наши фермеры — дипломированные специалисты. Совместно с партнерами проекта мы смогли помочь начинающим фермерам реализовать себя в агробизнесе. Банк продолжит сотрудничество с КузГСХА в рамках новых образовательных проектов», — отметил и. о. директора Кемеровского регионального филиала РСХБ Сергей Баженов.

Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи и формированию кадрового резерва АПК. Так, в 2022 году банк расширил стипендиальную программу для учащихся аграрных вузов, включив в их число и аспирантов. В 2022-2023 учебном году стипендию получают студенты и аспиранты из 49 регионов России. Ежемесячная стипендия студентов составляет 15 тыс. рублей, аспирантов — 20 тыс. рублей. В Кузбассе 5 студентов и 1 аспирант Кузбасской ГСХА получают стипендию от РСХБ.

Кроме того, в прошлом году для студентов РСХБ впервые организовал масштабный конкурс для студентов «Агролидеры России». Конкурс привлек свыше 2,5 тыс. учащихся из более чем 70 специализированных аграрных вузов и колледжей. Авторы 50 лучших проектов вошли в «золотой» кадровый резерв агросектора, а 10 победителей получили возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях АПК. От Кузбасской ГСХА 2 студента вошли в «Золотой резерв» и 1 студент попал в десятку победителей.

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