Архитектура в лицах

Фото: Екатерина РОМАНОВА.

Новокузнецкий краеведческий музей приглашает жителей и гостей города познакомиться с историей архитектуры города. За десятки лет существования города каких только зданий не строилось в южной столице Кузбасса. Архитектура Новокузнецка является отражением различных исторических периодов, иллюстрируя каждую эпоху своими неповторимыми памятниками зодчества. Над архитектурным обликом города трудились многие прославленные сибирские и столичные зодчие, иностранные градостроители и, конечно же, новокузнецкие архитекторы.

Благодаря сохранившимся документам, воспоминаниям и публикациям ушедших лет, все желающие, интересующиеся историей родного города, могут не только узнать о кропотливой работе над оформлением Новокузнецка, но и о биографиях многих архитекторов, оставивших свой след в новокузнецкой архитектуре.

Лекцию читает старший научный сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея Алексей Сорокин.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т. (384-3) 74-18-04

28 января, начало в 16.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей