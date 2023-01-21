Требуются опека, жилье, консультации специалистов: в Кемерове прошло совещание регионов Сибири по вопросам помощи детям-сиротам

Выпускники детских домов после выхода из социального учреждения оказываются не приспособлены к реальной жизни. Фото: Андрей КАРА

В Кемерове прошло совещание регионов Сибирского федерального округа по вопросам помощи детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей. Основной при обсуждении стала проблема обеспечения сирот жильем, но попутно были затронуты и другие проблемы в этой сфере, которых, как оказалось, хватает.

"Есть тревожность в этом блоке"

Так, принявшая участие в работе совещания заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова сообщила, что у федеральных властей есть серьезные претензии к качеству воспитательных программ, которые реализуют в детских домах и интернатах. Как и к самим работающим в таких учреждениях специалистам, так как выпускники на выходе в самостоятельную жизнь часто к ней оказываются просто не готовы. И этим находятся желающие воспользоваться к своей выгоде:

- Если не мы сирот воспитываем - их воспитывает кто-то другой, - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

И заявила о необходимости проверить воспитательные программы.

Кроме того, отметила Анна Кузнецова, необходимо на федеральном уровне закрепить постинтернатное сопровождение выпускников, причем помощь от специалистов должна быть в идеале на расстоянии вытянутой руки. В том числе не только от педагогов, но и от юристов, и от психологов.

- Пока же мы наблюдаем тревожность в этом блоке, - подытожила Анна Кузнецова.

Не все так просто и с жилищными сертификатами - по их реализации тоже пока нет федерального закона, поэтому злоумышленники ищут лазейки, чтобы обмануть сирот. И им это подчас удается - Кузнецова привела в пример Приморье, где в результате действий мошенников дети-сироты остались без жилья, а регион - без денег.

Пока процесс во многом зависит от доброй воли и финансовых возможностей регионов. В прошлом году только 35 регионов выдавали жилищные сертификаты. При этом в ряде территорий были вскрыты попутные проблемы. Оказалось, что выдача такого документа еще не гарантирует сиротам возможность получить жилье - этому мешали недостаток жилых помещений и плохое состояние имеющихся жилых помещений. В результате не во всех регионах были освоены до конца бюджеты, выделенные на обеспечение сирот жильем. А иногда процессу мешают формальности - к примеру, в муниципальных сельских округах предельная норма выделения сиротам 25% от общего количества квартир в многоквартирных домах замедляет темпы обеспечения жилыми помещениями лиц такой категории. Для решения этой проблемы на совещании было предложено дать регионам право самим устанавливать данную квоту в части увеличения предельного числа квартир в одном многоквартирном доме, выделяемых для детей-сирот, до 50%.

- В Госдуме с ноября 2021 года действует рабочая группа по выработке предложений, направленных на своевременное обеспечение качественными жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нами был разработан и направлен на рассмотрение в Правительство РФ комплекс мер по решению проблемы, – сообщила вице-спикер.

Амортизирующие меры

Анна Кузнецова рассказала, что в РФ в очереди на жилье сейчас стоят 288 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на помощь им нужно 600 миллиардов рублей. Причем это еще - без учета четырех новых территорий, вошедших в состав РФ в прошлом году по результатам специальной военной операции.

По словам Кузнецовой, бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов - это средства федерального бюджета, а остальные средства добавляют регионы.

В чем вице-спикер уверена, так это в том, что федеральный закон о жилищных сертификатах для сирот обезопасит их от мошеннических схем и нецелевого использования средств.

По ее словам, для решения этого вопроса предусматривается комплекс амортизирующих мер:

- Это и сохранность жилых помещений, возможность временного размещение детей-сирот в маневренном фонде, возможность выплаты за социальный найм, компенсаций.

Также вице-спикер предложила давать жилье сиротам за счет имущества уехавших из России во время СВО:

- Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны. Есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?

Отметим, что после совещания в ходе общения с журналистами Анна Кузнецова сообщила, что выявлены факты незаконного вывоза воспитанников детских домов в Европу накануне освобождения территорий Донбасса. Многие документы на детей были уничтожены.

По законодательству РФ, которое уже распространяется на эти территории, дети должны также получать жилье. Это еще один аргумент, что мы должны усилить внимание к решению проблемы выдачи жилья детям-сиротам и дополнительный аргумент увеличения финансирования и большего внимания к этой теме, - сообщила вице-спикер.

Неизбежное зло?

При этом Кузбасс Анна Кузнецова похвалила - как один из лидеров в Сибирском федеральном округе по обеспечению сирот жильем.

Выдачу сертификатов на приобретение жилых помещений регион начал в прошлом году.

- Эта мера хорошо себя зарекомендовала, особенно она актуальна для семейных пар, которые могут добавить маткапитал или взять льготную ипотеку и приобрести жилье, подходящее для семьи с детьми. В этом году мы увеличили сумму сертификата: теперь номинал составляет не 1,4 миллиона рублей, а более 2,6 миллиона, - сообщил в ходе совещания глава региона Сергей Цивилев.

В Кузбассе список детей-сирот начали вести с 1997 года, но он тогда не был обеспечен финансово. Только с 2005 года к этому вопросу подключился областной бюджет. К примеру, как было озвучено на совещании, с 2015 по 2018 годы в регионе для детей-сирот приобрели 800 квартир. С 2019 года по решению Сергея Цивилева в 2,3 раза было увеличено финансирование мероприятий по обеспечению жильем этой категории граждан. По 2022 год из областного бюджета на эти цели выделено 4,3 миллиарда рублей. В итоге за последние четыре года на средства федерального и областного бюджетов жильем обеспечено 5269 сирот. Сейчас в Кузбассе в списке на получение жилья 12 521 сирота. Из них совершеннолетних, т. е. тех, у кого наступило право получения жилья, - 9 073 человека.

К сожалению, Кузбасс все равно будет прирастать сиротами, как было отмечено на совещании. Одна из причин тому - наличие на территории региона 18 исправительных учреждений и 4 следственных изоляторов: многие освобождающиеся оседают здесь, заводят отношения, но родителями у них по разным причинам быть не слишком получается.

Как бы то ни было, в 2023 году из областного бюджета на обеспечение сирот жильем выделено 2,4 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда планируется направить на сертификаты, а 1,1 миллиарда – на другие мероприятия по обеспечению жильем сирот. Это позволит обеспечить жильем 1042 человека.

Есть поле для маневра

Сразу после совещания состоялась торжественная церемония по вручению сертификатов на жилье детям-сиротам, в которой приняли участие Анна Кузнецова и Сергей Цивилев.

Первыми обладателями сертификатов стали 30 человек, а еще 442 сертификата были вручены в этот же день в муниципалитетах региона.

Сертификат предоставляется на сумму 2,6 миллиона рублей и дает право купить квартиру в любом городе и районе Кузбасса. При этом, как отметил губернатор, у получателей есть возможность маневра: например, можно приобрести жилье большей площади, добавив к сертификату свои накопленные средства или материнский капитал, льготную ипотеку. При этом правительство Кузбасса, администрации муниципалитетов, контрольно-надзорные органы проследят, чтобы жилье было предоставлено качественное, а не ветхое или аварийное.