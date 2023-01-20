Движение по обходу Кемерова откроют 1 августа 2024 года

Строительство обхода ведут сразу шесть субподрядчиков. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе активно ведется строительство обхода областного центра, который станет частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Жители Кемерова с нетерпением ждут окончания этого строительства: это позволит избавить город от транспортных заторов, что особенно актуально зимой, когда сугробы на обочинах крадут у проезжей части как минимум одну полосу. Представьте, с улиц Кемерова разом исчезнут более десяти тысяч транзитных автомобилей, которые проезжают через город каждые сутки. Да и в плане экологии ожидаются улучшение за счет снижения количества выхлопных газов.

- Впервые о строительстве такого обхода власти Кемерова задумались в 70-х годах, мы нашли в архивах запрос из кемеровского обкома, - рассказал Сергей Цивилев во время пресс-тура на строящийся объект. - Но тогда пришел ответ о нецелесообразности такого строительства, и после этого вопрос не поднимался до 2000-х годов.

По договору с генподрядчиком строительство дороги должно быть закончено в 2027 году. Но власти Кузбасса поставили себе цель выполнить работы быстрее - за три года. И если сначала планировалось, что северо-западный обход Кемерова сдадут в эксплуатацию осенью 2024 года, то сейчас дата изменилась: Сергей Цивилев заявил, что движение по обходу откроется 1 августа 2024 года. В один день с дорогой должны открыться и заправки, и точки общепита, которые построят вдоль трассы.

К слову, строительство идет с небольшим опережением графика: примерно на десять дней. Чтобы соблюдать установленные сроки и не останавливать другие дорожные работы в Кузбассе, помимо кузбасских строителей к работам были привлечены дополнительные субподрядчики из других регионов страны. Главный мост через реку Томь - длиной 885 метров, возводит компания, которая занималась восстановлением Керченского моста.

Длина моста через Томь составит почти 885 метров. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Для моста через Томь необходима специальная сталь, которую изготавливают лишь некоторые заводы в России. К тому же сейчас они перегружены другими крупными стройками страны. Тем не менее, кузбасская стройка также смогла войти в программу, и уже в марте в регион начнут поступать металлоконструкции, из которых и будут надвигать пролеты моста. Всего же на 47,5 километровом отрезке дороги будет 12 мостов, один из которых экодук, предназначенный для перехода животных через дорогу над ее поверхностью. Его построят возле лосиной тропы, а подходы закроют шумозащитными экранами, чтобы направить животных на переход.

Поначалу таких экодуков планировалось два, но стоимость одного такого сооружения составляет порядка одного миллиарда рублей, и власти Кузбасса отказались от второго экодука ради экономии средств. Ведь строительство северо-западного обхода Кемерова идет на условиях софинансирования: около половины средств выделил федеральный бюджет, остальные - региональный.

Планируется, что проезд по северо-западному обходу будет платным. Однако власти Кузбасса думают о возможности льготного проезда для кузбассовцев, который будет работать по принципу карты лояльности в Шерегеше.

Конкретно

Начало - у Топок, конец - за поселком Боровой

Северо-западный обход Кемерова помимо самой столицы Кузбасса будет огибать еще десять населенных пунктов. Начинаясь у города Топки, он пройдет мимо следующих поселков: Октябрьский, Дедюево, Благодатный, Звездный, Семеновский, Креково, Привольный, Петровский, Лапичево и деревни Старая Балахонка - и выйдет на Р-255 за поселком Боровой.

Автодорога будет четырехполосной с разноуровневыми транспортными развязками в местах пересечения и примыкания к автомобильным дорогам. Общая протяженность обхода Кемерова составит 47,85 километра.