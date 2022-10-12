МЧС Кузбасса: как не погибнуть во время пожара в многоэтажке

Примечательно, что часто страдают от пожара люди, которые поддаются эмоциям и принимают неверные решения об эвакуации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе с начала этого года произошел 461 пожар в жилых многоквартирных домах. Самые частые причины - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Примечательно, что часто страдают от пожара люди, которые поддаются эмоциям и принимают неверные решения об эвакуации.

«Комсомолка» пообщалась с заместителем начальника управления - начальником отдела нормативно технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области, полковником внутренней службы Сергеем Висковым. Он рассказал, что нужно делать во время пожара в многоэтажке и как спасти себя и близких.

Как рассказал Сергей Висков, необходимо заботиться о безопасности заранее, а не когда все уже случилось. Банально: приобретите домой несколько автономных пожарных извещателей, установите их и правильно обслуживайте. В случае задымления сработает громкий звуковой сигнал. Также можно приобрести самоспасатели (по количеству домочадцев) - они позволят дышать в задымленном помещении. Имейте дома огнетушитель на случай, если пожар возник в вашей квартире.

В современных домах, обычно в туалетах, устанавливается устройство внутриквартирного пожаротушения (шланг небольшого диаметра в ящике), которое подключено к холодной воде, при пожаре необходимо его использовать, но такое устройство можно приобрести и установить у себя самостоятельно.

Не выходите в подъезд

Если у кого-то из соседей загорелась квартира, то первое что нужно сделать - сообщить о пожаре по номеру «101» или «112», назвать точный адрес, объект возгорания, если он известен, свою фамилию и имя. Но самое главное - ни в коем случаев не выходите в задымленный подъезд. И не пользуйтесь лифтом во время пожара!

- Если вы, чуть-чуть приоткрыв входную дверь, видите там плотное задымление, то выходить не нужно ни в коем случае, - объясняет Сергей Висков. - Чтобы дым меньше проникал в квартиру, нужно заделать щели входной двери либо влажной тканью, либо элементарно заклеить их скотчем. Если в квартире есть вентиляция - закройте ее, чтобы дым не попадал в квартиру.

Найдите безопасное место в квартире

Если у вас есть балкон и горит квартира не прямо под вами, то есть языки пламени не могут по балкону перекинуться на вашу квартиру и дым не попадёт в квартиру (балкон находится в стороне от пожара или вообще на противоположной стороне дома), тогда все, кто есть в квартире, должны спрятаться на нем. По пути надо закрыть все межкомнатные двери. Каждая дверь – препятствие для дыма.

- Если же балкона нет, то нужно уйти в дальнюю комнату (от источника дыма, - Ред.) и чуть-чуть приоткрыть форточку или окошко в ней, чтобы можно было дышать. Но настежь распахивать их не надо, - добавляют в ведомстве. Но если вдруг уйти в дальнюю комнату не получается, то открывать окна нельзя! Дым от пожара очень быстро заполнит комнату.

Ни в коем случае нельзя прятаться в помещениях, в которых есть общая вентиляция (ванные комнаты, туалеты и кухни). В случае пожара по вентиляции может распространяться дым, и именно эти помещения станут наиболее опасны. От таких помещений надо отойти и плотно закрыть в них двери, желательно закрыв все щели влажными тряпками (полотенцами, простынями и пр.).

Не паникуйте

К этому моменту пожарные уже, скорее всего, приехали к дому и начали поэтажную проверку всех помещений. Скоро они постучатся и в вашу квартиру, после чего помогут вам эвакуироваться при помощи специальных средств, которые помогут вам не надышаться дыма в подъезде. Чтобы пожарным было проще попасть к вам, замок на входной двери можно заранее разблокировать. Но не открывайте ее.

При этом, чтобы пожарные знали, что вы находитесь в квартире, надо подать какой-то сигнал, например, в окно снаружи повесить простынь или тряпку, зажав её закрытым окном, это и будет сигнал, о том, что вы дома и надо вас спасать.

Что делать, если оставаться в квартире нельзя

Ситуации бывают разные. Если огонь перекинулся на вашу квартиру, или из-за задымленности оставаться в ней нельзя, то нужно эвакуироваться. Тут главное соблюсти несколько правил. Во-первых, нос и рот должны быть прикрыты влажной тканью, в крайнем случае рукавом. Во-вторых, передвигаться нужно по задымленным помещениям, присев на корточки или ползком – внизу меньше дыма и больше воздуха. В-третьих, двигаться надо вдоль стен или перил, чтобы не заблудиться.