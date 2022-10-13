В выходные дни в Кузбассе ожидаются перепады температур от -7 до +14 градусов

В регионе преимущественно без осадков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в выходные дни в Кузбассе ожидаются перепады температур от ночных минусовых до дневных положительных. Влияние антициклона с пятницы изменит обстановку. Потеплеет и будет преимущественно без осадков.

Так, в пятницу, 14 октября, столбики термометров днем покажут +4… +9 градусов. Ожидается восточный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Обещают переменную облачность, в основном без осадков.

В субботу, 15 октября, ночью -2… -7 градусов, днем +7… +12 градусов. Прогнозируют восточный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В этот день осадков ждать не стоит.

В воскресенье, 16 октября, ночью -2… -7 градусов. Днем столбики термометров покажут +9… +14 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В понедельник, 17 октября, в ночное время +5… +7 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +9… +12 градусов. Прогнозируют юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. В этот день пройдет небольшой дождь.