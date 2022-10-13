В Таштагол начнут летать чартеры

Удивительно, но прошедшие десятилетия не сказались на состоянии взлетно-посадочной полосы: специалисты оценили его как идеальное. Фото: АЭРОКУЗБАСС.

Таштагольский аэропорт, расположенный недалеко от горнолыжного курорта «Шерегеш» начнет принимать самолеты.

- 15 октября площадка начнет принимать самолеты малой авиации. Пилоты из Омска, Новосибирска и Красноярска прилетят на небольших, но надежных самолетах, - сообщили в аэропорту Новокузнецка.

Напомним, что в течение 30 последних лет аэропорт Таштагола использовался только для вертолетов, курсирующих в отдаленные поселки. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. И первым шагом в этом направлении и стало открытие взлетно-посадочной полосы для самолетов. Которую, кстати, даже не пришлось ремонтировать: специалисты оценили ее состояние как идеальное.

Первые самолеты, которые приземлятся в эту субботу в Таштаголе и потом взлетят с местной ВПП, совсем небольшой вместимости - на четыре-шесть пассажиров и будут выполнять рейсы на заказ, а вот на следующий год планы более глобальные. Высока вероятность, что и вместимость самолетов увеличится, и авиарейсы благодаря развитию малой авиации станут регулярными.

- Это повысит транспортную доступность Шерегеша для жителей других регионов, надеемся, что со временем появится и рейс - Новокузнецк-Таштагол, который позволит жителям южной столицы Кузбасса добираться до курорта всего за 30 минут, а не три часа, как сейчас, - рассказала официальный представитель компании «АЭРОКУЗБАСС»

Еще одним этапом реализации этих планов станет ремонт аэровокзального комплекса в Таштаголе, который также планируют завершить в ближайшие годы.

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На проект аэропорта в Шерегеше направят 400 млн рублей

Руководство кемеровского аэропорта им. А. А. Леонова, входящего в холдинг «НОВАПОРТ», объявило тендер на проектирование аэропортового комплекса в поселке Шерегеш. Планируется, что оператор воздушной гавани выступит заказчиком строительства, заявили в региональном правительстве.

Согласно техническому заданию, аэропортовый комплекс будет состоять из взлетно-посадочной полосы, зданий и сооружений, предназначенных для приема и отправки воздушных судов, аэровокзала, привокзальной площади и современной инфраструктуры.

Начальная цена контракта на проектирование составляет 401 млн рублей. Срок выполнения работ - не более 18 месяцев. Заявки на электронный аукцион принимаются до 8 ноября. Воздушная гавань будет работать круглогодично и круглосуточно. Площадь аэровокзала составит четыре-пять тысяч кв. м и будет рассчитана на пассажиропоток в 200 тысяч человек в год.